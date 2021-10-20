منتخب السيدات يتحدى لبنان في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للسيدات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الخميس مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب لبنان على استاد عمرزاكوف في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا في الهند 2022.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على منتخب جوام بهدفين لهدف، وسجل الهدفين اللاعبة نعيمة إبراهيم، واللاعبة نوف العنزي، بينما حقق منتخب ميانمار الفوز على منتخب لبنان بأربعة أهداف دون مقابل.

ويتصدر منتخب ميانمار المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخبنا، يليهما منتخب جوام «ثالثاً»، ولبنان «رابعاً» وكلاهما من دون نقاط.

وأشادت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالمستوى الذي قدمه المنتخب خلال المباراة الأولى أمام منتخب جوام ونجاحه في تغيير النتيجة بعد التأخر بهدف، مشيرة إلى أن مواجهة منتخب لبنان غداً ستكون صعبة وقوية، وأن ثقتها في اللاعبات كبيرة جداً لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائيات.