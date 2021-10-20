لطيفة بنت حمدان بن راشد تشيد بإنجازات «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يسعى لتهيئة أصحاب الهمم بدنياً ونفسياً للقيام بدورهم التنموي في المجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارتها للنادي واطلاعها على مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية التي تسعى لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم، وتوفير عدد كبير من الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية محلياً ودولياً، ما أسفر عن اعتلاء لاعبي النادي منصات التتويج في محافل دولية ومحلية، حيث التقت نخبة من لاعبيه ولاعبات النادي، في مقدمتهم البطل البارالمبي محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية.

كما تعرفت على المعدات الرياضية المتخصصة المستخدمة في رياضات أصحاب الهمم على تنوعها، مثمنة الإنجازات المحلية والقاريّة والعالمية التي حصل عليها أصحاب الهمم بالنادي.

كما قامت بجولة في محطات النادي الثقافية والفنية والمجتمعية، حيث اطلعت على (مشاريع الهمم) والمنتجات والمشغولات التي تم صنعها بأيادي أصحاب الهمم والتي يتم توفيرها في منصات البيع المختلفة، كما تعرفت على الجهود التنظيمية لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها النادي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي تستقطب مئات المشاركين سنوياً من مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية.

كما زارت الأقسام الإعلامية بالنادي، حيث اطلعت على وحدات النقل الإعلامي والتي يتم تشغيلها بالكامل بكوادر مبدعة من أصحاب الهمم. كما اطلعت على الخدمات الطبية المتخصصة التي يتم تقديمها لأصحاب الهمم وذلك خلال زيارتها لقسم العلاج الطبيعي بالنادي.

وأعربت الشيخة لطيفة عن سعادتها برؤية الإنجازات المميزة التي حققها أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم في المجالات المختلفة ووجهت إليهم رسالتها قائلة: «لا تسعني الكلمات لتصف مقدار الفخر بشغفكم ورؤيتكم الطموحة وأهدافكم الواضحة وأنتم تسعون لتحقيقها والوصول إليها رغم كل التحديات والعقبات، واصلوا إنجازاتكم المميزة فمنكم نستلهم الكثير!». وأضافت: أتطلع لزيارة أصحاب الهمم مرة أخرى متمنية لهم المزيد من النجاحات والازدهار في كافة المجالات.

من ناحيته ثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، زيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ومبادرتها الطيبة التي بلا شك سيكون لها الأثر البالغ والعميق في دعم أصحاب الهمم والرفع من معنوياتهم وتشجيعهم.

وقال: تشرفنا بهذه الزيارة الكريمة التي أتاحت لنا فرصة عرض مبادرات ومنتجات النادي المختلفة وبرامجه وأنشطته في جميع القطاعات والتطرق إلى أهدافه واستراتيجيته من أجل دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً. وأشار بالرقاد إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة على جميع الأصعدة.

وأضاف: إن الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات.

من جانبه أعرب ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته بزيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً بأنها تمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم لتقديم المزيد من التفوق والإبداع في المجالات المختلفة، وقال: إن كلمات الشيخة لطيفة المشجعة لـ «فرسان الإرادة» كان لها بالغ الأثر في نفوسهم من أجل مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، تعزيزاً للمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

اختتمت الزيارة بتقديم نادي دبي لأصحاب الهمم درعاً تذكارية للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة، فيما قدمت فتيات من نادي فتيات دبي لأصحاب الهمم، الذي تم تأسيسه بمكرمة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، نماذج من منتجاتهن وأشغالهن الفنية واليدوية.