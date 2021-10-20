16 مباراة تسبق انطلاقة «الجولة السابعة» لدوري أدنوك



معتصم عبدالله (دبي)

استثمرت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» فترة التوقف الماضية للمنافسة بنهاية الجولة السادسة التي استمرت لنحو ثلاثة أسابيع بداعي «أيام الفيفا» والمشاركة القارية في أبطال آسيا، بخوض 16 مباراة رسمية وودية جرى بعضها في غياب اللاعبين الدوليين على مستوى المواطنين مع المنتخبين الأول والأولمبي، والأجانب في تصفيات كأس العالم 2022.

ولُعبت خلال فترة التوقف التي تلت نهاية الجولة السادسة في 29 سبتمبر الماضي، ست مباريات في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين والذي انطلق بمشاركة 12 نادياً باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، وشباب الأهلي «حامل لقب الكأس» المتأهلين مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

ورفعت مواجهة الوحدة أمام نظيره النصر 1-5 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا رصيد المواجهات الرسمية خلال التوقف إلى 7 مباريات، في الوقت الذي خاض 12 نادياً مواجهات ودية خلال التوقف باستثناء الوصل، إضافة إلى «العنابي» الذي اكتفى بمباراتيه في كأس الرابطة أمام خورفكان 2-3، والنصر السعودي في أبطال آسيا 1-5.

وتصدر الجزيرة الغائب عن الدور الأول لكأس رابطة المحترفين واجهة الوديات بعدما خاض مباراتين على التوالي الأولى أمام الظفرة 1-2، والثانية أمام ضيفه الكويت الكويتي 1-2 على ملعبه باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وكان الكويت الكويتي خسر قبل مواجهة «فخر أبوظبي» أمام مضيفه النصر 2-3.

وشملت وديات «أندية دوري أدنوك للمحترفين» 4 مواجهات مباشرة جمعت الجزيرة والظفرة 1-2، شباب الأهلي وخورفكان 2-1، عجمان واتحاد كلباء 0-4، العين والعروبة 0-1، فيما لعب الشارقة والإمارات أمام أندية دوري الأولى بفوز الأول على جلف أف سي 3-0، وتعادل الثاني مع التعاون 0-0، في المقابل اكتفى بني ياس بتجربة «داخلية» أمام فريق تحت 20 عاماً.



المباريات خلال التوقف

1: دوري أبطال آسيا

6: ذهاب الدور الأول لكأس الرابطة

9: مباريات ودية

المباريات الودية

الجزيرة - الكويت «الكويتي»، 1- 2

الجزيرة - الظفرة، 1- 2

النصر - الكويت «الكويتي»، 3- 2

شباب الأهلي - خورفكان، 2- 1

عجمان - اتحاد كلباء، 0- 4

العين - العروبة، 0-1

الشارقة - جلف إف سي، 3- 0

الإمارات - التعاون، 0-0

بني ياس - بني ياس تحت 20