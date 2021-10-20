شباب الأهلي يقفز إلى قمة دوري أقوياء اليد

رضا سليم دبي (دبي) نجح فريق شباب الأهلي في فض الشراكة مع الوصل على وصافة الترتيب في دوري أقوياء اليد بعد الفوز عليه 30-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة والتي لم تشهد سوى مباراتين فقط، فيما تأجلت مباراتان وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بفارق هدف 15-14، ليتقدم الفرسان إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى من بداية الموسم برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الشارقة الغائب في هذه الجولة لتأجيل مباراته أمام الجزيرة بسبب مشاركة الأخيرة في بطولة الأمير فيصل بن فهد ال 36 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل. وتخطى فريق النصر منافسه دبا الحصن بنتيجة 28-22 في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 13-9 ليرفع العميد رصيد 9 نقاط، متساوياً مع الشارقة الذي تراجع للوصافة، فيما حل النصر ثالثاً وقبع دبا الحصن في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 4 هزائم. وتشهد الجولة الخامسة مباراة واحدة يوم الجمعة المقبل وتجمع بين مليحة وشباب الأهلي، وتستكمل الجولة السبت بمباراتين، الأولى تجمع بين دبا الحصن والشارقة والثانية الوصل والنصر.