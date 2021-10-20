تحت رعاية حمدان بن زايد.. «الأريام» يبحر بـ «شراع 43» في مياه أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي) أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي يقام في الثلاثين من الشهر الجاري، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً. وسوف يتم إغلاق باب التسجيل الأربعاء المقبل، على أن لا يتم قبول أي مشارك لم يلتزم بالإجراءات المتبعة، أهمها الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورنا، حيث تتطلب المشاركة الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس، فضلاً عن نتيجة فحص سلبية قبل السباق بمدة 48 ساعة. ويعد سابق الأريام واحداً من أهم سباقات الموسم لهذه الفئة، حيث سيحسم لقب بحار الموسم لسباقات 43 قدماً، وتشتعل المنافسة بين أكثر من محمل، حيث يحتل براق لأحمد راشد الرميثي صدارة الترتيب العام بمجموع 136 نقطة، فيما يلاحقه بقوة غازي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برصيد 134 نقطة، فيما يحتل المركز الثالث حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان برصيد 117 نقطة. ومن المتوقع أن يشهد السباق إثارة بالغة في ظل المنافسة الشرسة على لقب بحار الموسم.