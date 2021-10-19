الرياضة تواجه السلوكيات المعادية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم جمعية الاجتماعيين المؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع بقصر الثقافة بالشارقة خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة مميزة من العلماء والخبراء في المجال الرياضي والاجتماعي والتربوي لمناقشة الاستفادة من الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع.

وأوضح الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس الجمعية أن الرياضة تلعب دوراً مهماً في مختلف جوانب حياة الإنسان، حيث إن دورها تعدى الاهتمام بالصحة والترفيه والاستثمار، لتسهم في الوقاية من الانحرافات السلوكية بمختلف أنواعها والتحصين من الجريمة والانحراف وتعاطي المخدرات.