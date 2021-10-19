راشد بن حميد: أمامنا 18 نقطة ولن نقيل المدرب

معتز الشامي (دبي)

طالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، الجماهير الإماراتية، بضرورة الاستمرار في الدعم والمساندة للاعبي «الأبيض» في ظل استمرار مشوار التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وشدد على أن الوقت الحالي هو وقت استمرار الثقة في اللاعبين وفي جميع المنتمين لمنتخب الإمارات.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة اختار الهولندي مارفيك، وارتبط معه بعقد لتحقيق رؤية مستقبلية للمنتخب، وأن هناك عملاً كبيراً وجهداً مبذولاً في هذا الجانب، نافياً لجوء الاتحاد إلى التغيير الفني من أجل نتيجة سلبية في مباراة، ومؤكداً أن التقييم سيكون في نهاية المشوار.

وجدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الثقة في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بعدما دعا الهولندي مارفيك لحضور جانب من الاجتماع الذي عقده أمس الأول، لمناقشته في أسباب تواضع المستوى في بعض المباريات، وعدم ظهور «الأبيض» بالمستوى المنتظر، ورؤية الجهاز للمرحلة المقبلة، ومتطلبات الاستعداد لكوريا الجنوبية ولبنان نوفمبر المقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد في تصريحات عقب الاجتماع: «كان الاجتماع مثمراً، كل أعضاء مجلس الإدارة تحدثوا بصراحة وشفافية وشاركوا في النقاش مع مارفيك، وأعطينا رأينا وملاحظاتنا على أداء المنتخب في المباريات الماضية للمدرب، كان هدفنا أن نحقق نتائج أفضل، المنتخب مر بظروف صعبة، كما أننا ندرك أن باقي المنتخبات الأخرى لديها إمكانيات كبيرة، وقد وضّح المدرب تفاصيل فنية، وبعض الظروف التي مر بها في الفترة الماضية، وقد أكدنا للمدرب أن هذه النتائج لا تلبي تطلعات الشارع الرياضي في دولة الإمارات».

وأضاف: «الاجتماع شهد تقديم بعض الملاحظات من الإدارة وكذلك الجهازين الفني والإداري، وبعض المبررات التي قدمها مارفيك كانت مبررات عامة، حيث تحدث عن دكة الاحتياط التي لم تكن قوية بما يكفي، فبعض المراكز تعاني عدم وجود البديل الأنسب، وبعض اللاعبين من نجوم المنتخب ليسوا في أفضل مستوى بسبب إصابات أو تأثيرات بكوفيد-19، وبالتالي كانت هناك ظروف مر بها المنتخب». وتابع: «نحن نأمل أن يكون مستوى منتخبنا أفضل مما كان عليه، ثقتنا كبيرة في لاعبينا، لكن نحن نطالبهم بمزيد من الجهد، لقد رأينا أين كانت الإخفاقات، ونحن واثقون من قدرة اللاعبين على التصحيح وأن يكون الأداء أفضل في قادم المواجهات».

وأشار الشيخ راشد بن حميد إلى أن المنتخب لا يزال في صلب المنافسة على المراكز المتقدمة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للمونديال، وقال: «لا يزال لدينا 18 نقطة، يمكنها أن تضعنا في المركز الثاني في التصفيات».

ووجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة رسالة للجماهير قائلاً: «لدينا نفس الغيرة على منتخبنا مثلكم، لكن أيضاً عليكم التحلي بالصبر، فالضغوط التي نعاني منها كمجلس إدارة أكبر بكثير من الضغوط التي يتحدث عنها الجمهور بسبب المنتخب، نحن من نعاني من الضغط للمطالبة بنتائج أفضل، لكن لن نستطيع اتخاذ قرار عقب كل جولة وعقب كل مباراة، كما أن علينا أن ندرك أن مستوى المنتخب في المباريات الماضية، ليس بالمستوى السيئ، صحيح كلنا نريد الفوز ولكن ليس معناها أننا إذا حققنا الفوز في مباراة، أن خطة الاتحاد والمنتخب نجحت، فقد يكون حالفنا التوفيق في مباراة، والعكس صحيح، ليس كل خسارة تعني أن هناك فشلاً تاماً، فيجب أن نقيم الأمور بشكل فني».

وأشار إلى أن الاتحاد لا يستطيع أن يناقش عقب كل مباراة استمرارية المدرب أو رحيله، وقال: «يجب أن نكون واقعيين، هذا مدرب لديه عقد تعاقدنا معه من أجل مهمة، وإذا كان هناك 12 فريقاً في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال حالياً، ويتأهل منها فقط 4 منتخبات للمونديال فهل معنى ذلك أن هناك 8 منتخبات يجب أن تغير مدربيها».

وأضاف: «نحن لا نهتم سوى بالمستوى الفني، وما إذا كان هناك تحسن فني، أو توافق على خطط واستراتيجيات المدرب، إذا رأينا ذلك فيجب الاستمرار في مسارنا كما هو، وفي دعم المدرب والطاقم الفني، لأن الاستقرار مهم جداً، والتغيير الفني لن يكون هو سبب الفوز، لكن إذا كانت هناك أخطاء فادحة بالتأكيد سنتدخل».

وتابع: «نحن شخصياً نرى في مجلس الإدارة أن المنتخب قدم مستوى فنياً مرضياً، لكننا نطالب بالمزيد، وبالتالي تشجيعكم وحضوركم في مباريات المنتخب كجماهير داعمة، لها دور كبير في رفع معنويات اللاعبين، على أدائهم ونطلب منكم المؤازرة والمساندة».

وأكمل: «نعمل قدر المستطاع بكل إمكانياتنا وقدراتنا وإذا ما تحقق الهدف في التصفيات، فسيكون هناك استراتيجية للبناء للمستقبل».

وتطرق الشيخ راشد بن حميد لدور الأندية في المساهمة في تطوير أداء المنتخب، عبر الاهتمام برفع المستوى الفني لجميع اللاعبين وتغيير سياستها في التعامل مع التكوين الفني، وقال: «هذه مسؤولية الأندية والأكاديميات والاتحاد، يجب أن نعمل كلنا معاً، والفكر الموجود في دولة الإمارات يجب أن يتطور، يجب أن يعمل النادي لمصلحة المنتخب وأن يعمل المنتخب أيضاً لتطوير الدوليين لمصلحة الأندية، ويجب ألا نفكر فقط في مسابقاتنا وأهدافنا الشخصية بالنسبة للأندية، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة وجود عمل جماعي وفق استراتيجية موحدة».

وأضاف: «حتى التدريبات الموجودة في الأندية لا تساعد مدرب المنتخب كثيراً، بعض المنتخبات التي نلتقيها يخوض لاعبوها مباراتين في الأسبوع ويقدمون جهداً كبيراً، ويتمتعون بلياقة بدنية عالية، ويتوفر لهم احتكاك وخبرة وهذا ما ينقص لاعبينا، وبالتالي يجب علينا توفير هذه البيئة للاعبين أيضاً، وزيادة مستوى المنافسة وأن يكون التدريب في الأندية على فترتين، بهدف زيادة اللياقة الفنية للاعبين، هذا دور يجب أن تشارك فيه جميع الأندية، ورابطة المحترفين والمنتخبات».

وطالب راشد بن حميد بضرورة الضغط على اللاعبين النجوم في الأندية، وقال: «يجب أن نشد على اللاعب، هو نجم، ولكنه مطالب بأن يكون مثلاً أعلى للجميع، ونرى أنجح اللاعبين في العالم هم من يفرضون التزاماً كاملاً في طريقة حياتهم وغذائهم وبرامجهم التدريبية، وعلى اللاعبين أن يبذلوا جهداً مضاعفاً، حتى ولو تدربوا صباحاً بعيداً عن النادي، للحفاظ على قدراتهم، وأن يكون لديهم طموحات عالية للارتقاء والتطور الفني».

رسالة إلى قضاة الملاعب: أقنعوا الأندية بمستواكم وإلا يطلبون «الأجنبي»

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بقضاة الملاعب على هامش الحصة التدريبية التي أدوها أول من أمس بمقر الاتحاد بدبي، وشدد في كلمته للقضاة على ضرورة أن يتحلى الحكام بالثقة بالنفس، وأن يقنعوا الأندية بمستواهم حتى لا يضطروا لطلب حكام أجانب لمباريات الدوري، وقال: «دوركم مهم جداً في الارتقاء بكرة الإمارات، بمستوى التحكيم الجيد، يكون المستوى الفني أعلى في المباريات، ما ينصف جهود الأندية، وينعكس على مستوى أفضل لدورينا ومسابقاتنا».

وتابع: «وجود الحكام الأجانب في «دورينا» مجرد تجربة، من يطالب بالحكم الأجنبي هو النادي، لذلك عليكم بمستواكم أن تقنعوا الأندية بألا يطالبوا بالحكم الأجنبي بل بالحكم الإماراتي، الأمر كله مرتبط بمستواكم وما تقدمونه، لذلك أقول لكم: إن مستقبل كرة الإمارات في أيديكم»، فيما رد قضاة الملاعب على لسان حمد علي يوسف، خلال استقبالهم الشيخ راشد، بأنهم سيبذلون كل الجهد للارتقاء بمستواهم الفني خلال المباريات والرد في الملعب.