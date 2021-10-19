24 نوفمبر موعداً «رسمياً» لانتخابات الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)

أصدر اتحاد الكرة الطائرة مراحل البرنامج الزمني لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024، بعدما تم تحديد الأربعاء 24 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وحدد البرنامج الزمني لانتخابات الدورة الجديدة المستند إلى قرار لجنة الانتخابات ولائحة الانتخابات والنظام الانتخابي، يوم الأحد المقبل 24 أكتوبر لفتح باب الترشح وتسلم استمارات الترشيح، على أن يغلق باب الترشح الذي يستمر لنحو أسبوع يوم 31 أكتوبر، يعقبه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين وفتح باب الطعون، وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 18 نوفمبر.

وتُعقد العمومية الانتخابية للدورة الجديدة يوم الأربعاء 24 نوفمبر المقبل، يعقبها اعلان النتائج الأولية وفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات، انتهاءً باعتماد وإعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.

وكانت عمومية اتحاد الطائرة اعتمدت في وقت سابق النظام الأساسي المتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، بجانب لائحة الانتخابات والتي تُبنى على قواعدها إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

واستبقت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، الإعلان عن الموعد الرسمي للعمومية الانتخابية بالكشف عن ترشحها لمقعد رئاسة اتحاد الطائرة في الدورة الجديدة، وذلك خلال بيان رسمي أكدت خلاله عزمها خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، وكشفت عن خطة استراتيجية مبنية على على خمسة محاور، دون أن يكشف البيان عن النادي الذي ستترشح من خلاله لمقعد الرئاسة.