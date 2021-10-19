«البريميرليج» يتحصن بنسبة الـ68%



لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، أن أكثر من 81% من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد «كوفيد - 19» و68% تم تطعيمهم بالكامل.

وكتبت الرابطة التي اتهمت أحيانًا بالتقاعس عن هذا الموضوع، في بيان: يمكن لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أن تؤكد اليوم أن 81% من اللاعبين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كوفيد، وأن 68% تم تطعيمهم بالكامل.

وأضافت: يتم جمع معدلات التطعيم أسبوعياً من قبل رابطة الدوري الممتاز والرابطة تواصل العمل مع الأندية لتشجيع التلقيح داخل صفوف الفرق والأجهزة الفنية.

وكانت وسائل الإعلام أعلنت في الأيام الأخيرة أن 7 فرق من النخبة فقط من أصل 20، لديها تشكيلة مطعمة بنسبة أكثر من 50%. وكانت المملكة المتحدة واحدة من أكثر البلدان تضرراً من فيروس كورونا، حيث توفي أكثر من 138 ألف شخص، لكنها أيضًا واحدة من أكثر الدول التي تلقت التلقيح، حيث تم تطعيم 79% من سكانها الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بجرعتين، وفقًا للأرقام الرسمية.

وسمح الوضع السريع لبرنامج التلقيح للحكومة بالتخفيف بشكل كبير من إجراءات مكافحة «كوفيد - 19» التي تستهدف التجمعات الكبيرة، وبالتالي استهلت رابطة الدوري المنافسات هذا الموسم بملاعب ممتلئة.

وكان المدرب الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب أحد أكثر المدافعين صراحة عن التطعيم، حيث قارن أولئك الذين يرفضون التلقيح بالسائقين المخمورين الذين يعرضون الآخرين للخطر.