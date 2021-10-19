سولشاير يراهن على تطور مانشستر يونايتد

لندن (د ب أ)

يعلم أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، إنه يمر بضغوط كبيرة، ولكنه يثق في قدرة فريقه على العودة لطريق الانتصارات.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أتالانتا في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء، بعد أن استمرت سلسلة نتائجه غير الجيدة بالخسارة 2 / 4 أمام ليستر سيتي يوم السبت الماضي.

وفي أعقاب هذه الخسارة خضع سولشاير لتدقيق شديد، ولكن وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» علمت أنه مازال يحتفظ بتأييد تسلسل القيادات في النادي، الذي يخوض مباريات مهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال سولشاير: كما تعلمون لقد تطورنا خلال السنوات.. في البداية حصلنا على المركز السادس عندما توليت تدريب الفريق لمدة نصف موسم، ثم حصلنا على الثالث، ثم الثاني. وأضاف: يمكنك أن ترى التقدم والتحسن والتطور، وهذا الموسم ما زلنا نريد أن نتقدم.

وأكد: نعم، تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين رفعوا التوقعات. الفرق الأخرى تعاقدت مع لاعبين وتطورت أيضاً، لذلك فكلنا في مركب واحد مثل كل الفرق الكبرى. هناك ضغوط طوال الوقت.

وأردف: بالطبع أتعرض لضغوط، ولكننا تخطينا هذا من قبل، وخرجنا منه بقوة كأفراد وكفريق. وأكد: أتطلع للرد الآن وأنا في حوار مع مسؤولي النادي طوال الوقت، لذلك فهي محادثة مفتوحة وصادقة طوال الوقت.