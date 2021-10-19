داسيلفا: مواجهة «مختلفة» عن الكأس

كلباء (الاتحاد)

قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء إن فريقه سيواجه فريقاً مختلفاً ومغايراً تماماً عن الفريق الذي واجهه بالكأس وهذا ما يجعل اللقاء صعباً للطرفين.

وأضاف: نطمح أمام العروبة إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري وأن نستمر على نفس الوتيرة وتجميع أكبر عدد من النقاط.

وأكد داسيلفا أن فريقه قادر على تأكيد فوزه من جديد على العروبة لو استطاع اللاعبون التركيز، وقال: نحن من جانبنا ركزنا على التجهيز الجيد للقاء من كل النواحي.

وحول الغيابات قال: بالنسبة للغيابات فهي استمرار غياب وليد عمبر واحتمالية بسيطة غياب الهولندي إيفيرت.