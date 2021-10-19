العبيدي: لكل مباراة ظروفها

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة اختلاف الظروف بين لقاء فريقه أمام اتحاد كلباء الحالي بالدوري عن اللقاء السابق في الكأس، حيث قال إن ظروف كل بطولة مختلفة عن الأخرى.

وقال: الجميع يعلم أننا نواجه خصماً قوياً لديه قوة هجومية جيدة، وسبق لنا أن خضنا معه لقاء سابقاً وكل الأوراق مكشوفة، ونحن نعول على الظهور بمظهر الفريق الجماعي الذي يتساوى فيه الأساسي مع دكة البدلاء.

وأضاف: لديّ إيمان تام بقدرات اللاعبين وإمكاناتهم، ونحن لم نحقق الفوز لغاية الآن، لكننا قدمنا مباريات جيدة وقادرون على إظهار الوجه الحقيقي للفريق في هذا اللقاء.