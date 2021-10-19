عبد السلام مع «النمور» حتى 2025

فيصل النقبي (كلباء)

وقعت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عقداً احترافياً مع المدافع عبدالسلام محمد لغاية عام 2025 في صفقة مهمة تهدف لدعم الاستقرار الدفاعي للفريق والحفاظ على المواهب بالفريق الأول.

وأعرب المدافع عبدالسلام محمد عن سعادته بهذا العقد الجديد مع النادي حيث قال إن هذا العقد حافز له لمواصلة الأداء الجيد وتقديم كل جهده من أجل خدمة الفريق والنادي.

وتوجه اللاعب بالشكر لمجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم على الثقة وللجهاز الفني والإداري على التوجيهات المستمرة، مشيداً بجمهور اتحاد كلباء الذي وقف معه طوال الفترة السابقة.

يذكر أن اللاعب لعب لموسمين مع «النمور» بنظام الإعارة، وسبق له اللعب لنادي العين ونادي بني ياس.