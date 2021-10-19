«أبوظبي الرياضي» يناقش تحضيرات طواف الإمارات مع «سياحية عجمان»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، لمناقشة التحضيرات لمرحلة عجمان في النسخة القادمة لطواف الإمارات 2022، بما يبرز معالم مدن الإمارة وتضاريسها الجغرافية ومسيرتها الريادية في الحدث العالمي المرموق.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض مسارات مرحلة عجمان، ودورها المهم في تحقيق الإضافة الجديدة لمراحل طواف الإمارات، كما أكد مجلس أبوظبي الرياضي نهجه الوطني وحرصه الدائم على دعم مدن ومعالم الدولة في المسيرة العالمية لطواف الإمارات، الذي يواصل نجاحاته الكبيرة بتحقيق الأصداء الواسعة، باعتباره أحد أهم السباقات العالمية الكبرى ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، والوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد مشاركة نخبة الدراجين المحترفين والفرق العالمية.

حضر الاجتماع الذي عُقد اليوم بين الجهتين في مقر دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من ممثلي الجهتين.