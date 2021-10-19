رئيس «دولي» السباحة يحضر افتتاح «العربية»

دبي (الاتحاد)

تنطلق الأحد المقبل البطولة العربية للسباحة في أبوظبي بمشاركة ما يقارب من 320 لاعباً ولاعبه من 17 دولة عربية، وهي البطولة التي تقام لأول مرة بمسبح مدينة محمد بن زايد.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة حضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، لافتتاح البطولة العربية بجانب عدد كبير من المسؤولين من الاتحادين الدولي والعربي.

وأكد عبدالله الوهيبي مدير البطولة، اكتمال كافة التحضيرات لاستقبال الوفود والمشاركين في البطولة بالحدث الأول الذي يقام بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن البطولة هي إعداد وتحضير لاستضافة بطولة العالم في أبوظبي ديسمبر المقبل، والتي ستكون فيها 3 أنواع من المنافسات وهي سباحة المجرى القصير، القفز العالي، وسباحة المياه المفتوحة.

وتوجه الوهيبي بالشكر إلى أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، على دوره الكبير حيث أكد على توفير كافة سبل النجاح للبطولتين، وعمل مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد السباحة بالشكل المثالي الذي يضمن إنهاء كافة الإجراءات قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل، ومن المقرر أن تبدأ الوفود المشاركة في البطولة، الحضور إلى أبوظبي خلال اليومين المقبلين من أجل الاستعداد لانطلاقة الحدث.