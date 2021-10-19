13 قمة سعودية تكتب التاريخ الحافل في «الأبطال»

سلطان آل علي (دبي)

تشهد مسابقة دوري أبطال آسيا واحدة من أكبر القمم في تاريخها، إن لم تكن الأكبر في نصف نهائي البطولة، بين كبيري الكرة السعودية الهلال والنصر، والذين يدخلان المواجهة بطموح اللقب والانتصار على الغريم التقليدي والجار، في مباراة تليق بحجم القارة الصفراء الأكبر في العالم والجماهيرية الغفيرة التي تعكس صورة البطولة الآسيوية بأبهى حلة.

وتعد مباراة الهلال والنصر اليوم المباراة السعودية رقم 13 عبر تاريخ البطولة، حيث سبق وأن تواجهت الفرق السعودية في 7 مناسبات بأدوار خروج المغلوب.

وجاءت البداية في تاريخ المواجهات السعودية على مستوى دوري أبطال آسيا، بنسخة 2009 وتحديداً إلى 27 مايو عندما تغلب الاتحاد على الشباب في مباراة حسمها العميد بنتيجة 2-1 في الدقيقة 93 عن طريق المغربي هشام بوشروان.

وعاد الاتحاد ليواجه الهلال هذه المرة في نسخة 2011 بدور الـ16 وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعاد مجدداً في 2012 ليقابل الأهلي هذه النسخة في ديربي جدة المثير بنصف النهائي، وانتهى الذهاب بنتيجة 1-0 للاتحاد والإياب بنتيجة 2-0 للأهلي مما أهله للنهائي، الذي خسره من أولسان الكوري الجنوبي. وفي 2014 واجه الاتحاد نظيره الشباب في دور الـ16 وانتصر ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0 و3-1.

وفي نسخة 2019 اضطر الهلال لمواجهة الأهلي في دور الـ16 ذهاباً وإياباً، والاتحاد في دور ربع النهائي ذهاباً وإياباً في طريقه إلى تحقيق اللقب المنتظر.

وفي النسخة الماضية واجه النصر فريقي التعاون والأهلي في دور الـ16 وربع النهائي، ولكن كلاهما من مباراة واحدة وفي قطر لظروف الجائحة.

ويبقى الاتحاد الأكثر حضوراً في هذه المناسبات بـ8 مباريات من أصل 12، انتصر خلالها في 6 منها ليثبت تفوقه في مثل هذه المواجهات المحلية القارية بينما تعادل مرة وخسر مرة.

هذه المحصلة جعلت اتحاد جدة يتأهل في 3 مناسبات بأدوار خروج المغلوب من أصل 5، في حين خاض النصر مباراتين فقط في آخر نسخة بالتحديد وانتصر فيها وتأهل مرتين.

أما الهلال فقد تمكن من التأهل مرتين كذلك من أصل 3، بعدما خاض 5 مباريات بالمجمل، فاز في اثنتين منها وتعادل مرة وخسر مرتين.

وأخيراً لعب الشباب 3 مباريات وجميعها أمام الاتحاد، حيث انتهت كلها بالخسارة بمجموع 6-3 للعميد.

ولكن الديربيات السعودية الكبيرة تحمل صفة مميزة حيث قدّر لها أن تكون في نصف نهائي القارة الأكبر أو ما نعتبره نهائي غرب آسيا، حيث حضر ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي في نسخة 2012 وحضر معه الحماس والإثارة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب للاتحاد بنتيجة 1-0 عن طريق نايف هزازي، وحبست مباراة الإياب الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، حيث كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية بعد تقدم الأهلي بنتيجة 1-0، إلى أن أتى فيكتور سيموس وسجل الهدف الحاسم والمؤهل للنهائي في الدقيقة 84. حينها التقى الأهلي بأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وخسر بنتيجة 3-0.

ويبدو أنّ هذا التاريخ قابل للتكرار، حيث يشهد نصف النهائي اليوم ديربي سعودي آخر ولكنه ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر، والمصادقة أنّ أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في جهة شرق ينافس بوهانج ستيلرز على النهائي، وقد تتكرر الحكاية في النهائي من جديد ولتنحصر أمنيات كل العرب في فوز الفريق السعودي.

المواجهات السعودية في "الأبطال" ربع نهائي 2020: النصر 2-0 الأهلي دور الـ16 2020: النصر 1-0 التعاون ربع نهائي 2019: الاتحاد 0-0 الهلال ربع نهائي 2019: الهلال 3-1 الاتحاد دور الـ16 2019: الأهلي 2-4 الهلال دور الـ16 2019: الهلال 0-1 الأهلي دور الـ16 2014: الاتحاد 1-0 الشباب دور الـ16 2014: الشباب 1-3 الاتحاد نصف نهائي 2012: الاتحاد 1-0 الأهلي نصف نهائي 2012: الأهلي 2-0 الاتحاد دور الـ16 2011: الاتحاد 3-1 الهلال دور الـ16 2009: الاتحاد 2-1 الشباب