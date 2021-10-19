أومتيتي: لا أتخيل نفسي بعيداً عن «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث طويل لصحيفة موندو ديبورتيفو، تحدث المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة الإسباني عن الصعوبات الكبيرة التي واجهها في كتالونيا.

وقال إنه مر بلحظات عصيبة بسبب إصابة ركبته، واستدرك قائلاً: الآن أصبحت في حالة جيدة وأتمنى اللعب مثل بقية زملائي.

وأضاف: يتعين أن أواصل التدريبات بقوة، أما قرار المشاركة فمن اختصاص المدير الفني ولابد أن أحترمه.

ووصل أومتيتي إلى برشلونة في عام 2016 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وسرعان ما احتل مكاناً أساسياً في تشكيلة الفريق، غير أن مسيرته الناجحة توقفت بسبب إصابة الركبة، التي عانى منها كثيراً، وإن أكد جاهزيته من بداية الموسم، بينما لم يشركه رونالد كومان في أي مباراة.

وحاول مسؤولو البارسا سابقاً دفعه للرحيل، ولكنه ينوي في قرارة نفسه الاستمرار، والقتال حتى يحصل على فرصته.

وتعليقاً على ذلك قال: لا أتخيل نفسي في أي نادٍ آخر.. مستحيل.. هذا أمر واضح تماماً بالنسبة لي.. أريد أن أثبت أنني جدير باللعب هنا، فبرشلونة هو حياتي.

واعترف أومتيتي بأن هناك أندية كثيرة مهتمة بالحصول على خدماته، ولكنه علق قائلاً: الكل يعرف جيداً أنني أحب هذا النادي، ولا أجد نفسي في أي مكان آخر.

وقال أومتيتي إن مسيرته الكروية كانت على المحك بسبب الإصابة التي فشل في علاجها أكثر من مرة، وأفقدته عامين أو ثلاثة من عمره.

وعلق قائلاً: كان هذا أمراً صعباً جداً لأنني عانيت الكثير.. وسمعت الكثير من الأكاذيب بشأن حالتي ولم يكن أحد يعرف ما يحدث لي بالضبط، وهذه الأكاذيب ألحقت بي أبلغ الضرر، إذ كان البعض يردد إنني لا أريد أن أسمع كلام النادي بشأن إصابتي، وهذا غير حقيقي.

