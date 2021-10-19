جوارديولا يبرر تعاقد سيتي مع جريليش

لندن (د ب أ)

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مبررات تعاقد النادي مع جاك جريليش من أستون فيلا، رغم أن الفريق يحظى بالفعل بوفرة في المواهب الهجومية.

وكان الإنجليزي الدولي جريليش قد أصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي بانضمامه إلى مانشستر مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138 مليون دولار).

وحطم مانشستر سيتي رقمه القياسي في صفقات انتقالات اللاعبين رغم أنه يضم نجوماً بارزين أمثال رحيم سترلينج وكيفن دي بروين، ورياض محرز، وفيل فودين في مراكز الأجنحة الهجومية وخط الوسط المهاجم.

وقال جوارديولا، الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال أربعة أعوام، إن التعاقد مع لاعبين من الطراز الأول هو أمر ضروري من أجل الحفاظ على الانتعاش في الفريق الناجح.

وأضاف جوارديولا خلال تصريحاته قبل مباراة مانشستر سيتي المقررة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، أن النادي تعاقد مع جريليش نظراً: «لكفاءته في الثلث الأخير»، موضحاً: «هو قادر على سحب المنافسين والربط مع زملائه».

وأضاف جوارديولا: «لدينا عدة لاعبين، لكننا أضفنا لاعبا آخر، لأن أمامنا العديد من المباريات في عدة مسابقات.

هو في عمر مثالي.» وتابع:«على الجميع أن يشعروا بالضغط من جانب اللاعبين الجدد، وعلى اللاعبين الجدد أن يدركوا ما فعله النادي، كل الأندية الكبيرة تفعل هذا».