«الرياضات البحرية» يهنئ فريق أبوظبي

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققه بطلنا راشد القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بتتويجه بطلاً لمونديال الفورمولا 2، ورفع حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس النادي، بهذا الإنجاز الكبير، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة والمسؤولين والدعم الكبير للمواهب.

وأثنى حريز المر محمد بن حريز على جهود البطل العالمي راشد القمزي الذي قدم مستوى قوياً في جولات البطولة، استحق عليه التتويج متجاوزاً ظروف البداية ليثبت قدراته، ويحلق مع الطاقم الإداري والفني بأغلى الألقاب، مؤكداً علو كعب أبناء الإمارات ليحتفل في الختام بإنجازه العالمي الثالث.

وحرص على الإشادة بجهود نادي أبوظبي والفريق الإداري بقيادة سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في البطولة وناصر الظاهري، إضافة إلى المدير الفني الإيطالي جيدو كابلليني، والمتسابق منصور المنصوري الذي شارك بقوة مع الفريق.