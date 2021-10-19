مجلس الشارقة الرياضي يشيد بمكرمة سلطان القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية وتوجيهاته السامية بتوسعة نادي الذيد بإنشاء نادي جديد تابع له وفق أرقى المواصفات العالمية، وإنشاء نادي جديد للرماية على طريق الشارقة - خورفكان مزود بكل الأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة للعبة ليضاف إلى المنشآت الرياضية المميزة التي تتمتع بها الإمارة.

أضاف: مكرمة سموه الجديدة تعبر عن اهتمامه الكبير ودعمه اللا محدود للرياضة والرياضيين، وأياديه البيضاء التي تؤمن لشباب إمارة الشارقة كل ما يحتاجونه من مرافق ومنشآت لممارسة هواياتهم والتفوق فيها، كما تؤكد حرص سموه على توفير البنية التحتية اللازمة وتحديثها بأفضل الوسائل لمواجهة تحديات المستقبل والوفاء بكل ما يقتضيه من إمكانات لوجستية، مما يعزز السمعة الرياضية الرائعة التي اكتسبتها الإمارة على المستويات العربية والقارية والدولية.

وأعرب عيسى هلال عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: نحن في الشارقة فخورون بهذه الرعاية وذلك الدعم السخي، وباسم الرياضيين جميعاً نتعهد لسموه بمضاعفة الجهد والسعي بعزيمة وإصرار لرفع علم الدولة وتشريفها في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن الناديين الجديدين سيضيفان صرحين مميزين لمنظومة المنشآت الرياضية في الإمارة الباسمة، مما يعزز حظوظها في استضافة البطولات الدولية والعالمية، ويتكفل للمجلس بتحقيق رسالته الرياضية على أكمل وجه.

بدوره، تقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية، مؤكداً أن أسرة نادي الذيد ورواده استقبلوا النبأ بسرور كبير، وأعربوا عن امتنانهم وشكرهم لسموه، كما تقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي بقيادة عيسى هلال على المتابعة والاهتمام.

وأضاف: سيتم التنسيق مع دائرة الأشغال العامة ومجلس الشارقة الرياضي في المرحلة المقبلة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالنسبة إلى التجهيزات والمرافق والإمكانات، وأكد أن النادي الجديد سيتكفل بتحقيق نقلة كبيرة في مسيرته لخدمة شباب الذيد والمناطق المجاورة.