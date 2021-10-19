1500 لاعب في جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بريو

أبوظبي (وام)

أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو باب التسجيل للمشاركة في جولة ريو دي جانيرو التي ستقام منافساتها في صالة فيلو درومو خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد المتقدمين الأرقام المطلوبة، وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً، وتجاوز عدد المسجلين 1500 لاعب ولاعبة من 19 دولة حول العالم من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، على 3 فئات في مسابقات الجوجيتسو، حيث سيتنافسون جميعاً على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى، فضلاً عن 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، وهي أعلى نسبة نقاط في أي جولة، بالتساوي مع جولة أبوظبي جراند سلام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن جولة ريو دي جانيرو من أهم جولات أبوظبي جراند سلام سنوياً، وتشهد أقوى المنافسات في الغالب على ضوء أسماء اللاعبين المصنفين عالمياً الذين يشاركون فيها، ولا سيما أن البرازيل بها أكثر من 2.5 مليون لاعب ولاعبة يمارسون رياضة الجو جيتسو في أكثر من 20 ألف أكاديمية، معظمها في ريو دي جانيرو وساوباولو. وأشار إلى أن اليوم الأول من المنافسات سيتم تخصيصه لفئة الحزام البنفسجي رجالاً وسيدات، وللحزام البني أساتذة، وسيبدأ في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل، واليوم الثاني تم تخصيص فئاته للأساتذة حزام أسود، فيما تم تخصيص اليوم الثالث لحاملي الحزام الأسود رجالاً والحزامين البني والأسود للسيدات.

وقال البحري: البطولة تحظى باهتمام كبير من السلطات البرازيلية، وستقام في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وهناك متابعة دقيقة لكافة مراحل الإعداد لها من قبل عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وتم ترشيح عدد من الحكام الدوليين لإدارتها وفقاً لآخر تعديلات قوانين الاتحاد الدولي في مجال التحكيم، وأيضاً للتعديلات التي أضفناها للحد من ظاهرة الأداء السلبي، والمتعلقة بإضافة دقيقة ذهبية لحسم التعادل، فضلاً عن الاحتكام لتقنية عين الصقر«الفيديو» لحسم القرارات الجدلية في النزالات من أجل تحقيق العدالة في القرارات التحكيمية. وستكون البطولة اختباراً قوياً للاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولتي العالم، وأبوظبي العالمية للمحترفين في نسختها الـ 13 في نوفمبر المقبل.

وعلى ضوء ذلك، ستشهد جولة ريو دي جانيرو مشاركة عدد من المصنفين والمصنفات دولياً وأبرزهم رينان روديريجز الذي سينافس على وزن 77 كجم، وهو المصنف في المركز الثالث برصيد 2700 نقطة، وفرانسيسكو أندراديه في وزن الريشة 56 كجم، المصنف في المركز الأول برصيد 10000 نقطة، ولوكاس ناسامينتو في وزن 77 كجم، والمصنف في المركز الأول برصيد 3000 نقطة، والاس كوستا في الوزن الثقيل فوق 120 كجم وصاحب المركز الأول برصيد 6200 نقطة، ولوكاس بينهيرو في وزن الريشة 62 كجم، المصنف في المركز الأول برصيد 3800 نقطة، وروزفلت سوسا في الوزن الثقيل فوق 120 كجم، صاحب المركز الرابع في التصنيف الدولي برصيد 2000 نقطة، بالإضافة إلى لويز باولو مديريوس في وزن 77 كجم، صاحب المركز الثاني في التصنيف الدولي برصيد 3000 نقطة في فئته.