منتخبنا يكسب جوام في كأس ديفيز للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب التنس فوزاً مهماً على جوام بثلاث مواجهات مقابل لا شيء، بينما فاز منتخب السعودية على البحرين بنفس النتيجة، في انطلاق منافسات كاس ديفيز المقامة في البحرين بمشاركة 12 دولة، ويلتقي «أبيض التنس» يوم غد في قمة مبكرة مع شقيقه السعودي في مواجهة قد ترسم أبرز ملامح المنافسات بشكل مبكر.

ونجح لاعبو الإمارات من تقديم مستويات مميزة خلال المباريات مع منتخب جوام، حيث فاز عمر العوضي على كاماتشو كامدين (7-5)و(6-2)، بينما فاز عبد الرحمن الجناحي على كالدويل ماسون (6-3)و(6-1)، في مباراة ظهر بها لاعب الأبيض حمد الجناحي بشكل متفوق من جميع الجوانب.

وفي المواجهة الثالثة فاز ثنائي الإمارات المؤلف من عمر العوضي وحمد الجناحي على ثنائي غوام كاماتشو واوكاهاما بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-2). و(6-4)، تفوق بها الثنائي الإماراتي بشكل فني مميز.