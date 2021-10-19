«دبي الرياضي» يطور خدماته الذكية

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تكنوتري المزود العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير إدارة المنصة الذكية لمجلس دبي الرياضي وفق تقنيات الجيل الخامس 5G، وتتضمن المنصة بيانات ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية التي أسسها المجلس منذ سنوات، وستتم إضافة خدمات رقمية جديدة إليها تعزز من مكانتها باعتبارها الأشمل من نوعها، وتعتبر مرتكزاً لجميع المبادرات الرياضية والمجتمعية التي يطلقها المجلس ومنظمو الفعاليات، وأجريت مراسم توقيع الاتفاقية في معرض جايتكس العالمي بمركز دبي التجاري.

ووقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبادما رافيشاندر الرئيس التنفيذي لشركة تكنوتري، بحضور حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية مدير عام هيئة دبي الرقمية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.