أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص، عن انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، التي ستقام في نسختها الثالثة في العاصمة أبوظبي الجمعة المقبل، بحيث تهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات على المشاركة في مهرجان رياضي يشمل العديد من الأنشطة البدنية والمنافسات الودية تحت مظلة التسامح والتعايش والتعاون بين كافة فئات المجتمع من كافة الجنسيات والأعمار والحالات البدنية، وتشجيع الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم للمشاركة في هذا اليوم.

وتعزز المبادرة مجدداً مبدأ الأكاديمية في جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة، بحيث تمثّل هذه الفعالية استكمالاً للجهود المبذولة لتمكين الرياضيات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية وجمعهم باللاعبات من غير أصحاب الهمم في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن وبناء قاعدة نسائية رياضية مختلفة الأعمار والفئات لتمثل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وتشمل كرة السلة، اليوغا، كرة القدم للصالات والهيب هوب، وذلك في إطار رياضي تنافسي مجتمعي يقدر القدرات الكامنة والمستويات المتنوعة للسيدات والبنات كافة، كما تساهم الأكاديمية بتقديم الدعم اللازم من خلال توفير المدربين والمختصين في الرياضات لفئة أصحاب الهمم وإشراك اللاعبات في البطولات والفعاليات في «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، تزامناً مع شهر أكتوبر الخاص بتوعية النساء حول سرطان الثدي، والوقاية منه.

ومن جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يسعدنا الإعلان عن هذه المبادرة التي تتضمن فعاليات رياضية متنوعة تدعم حياة الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم، وتشجعهم على ممارسة الرياضة بما ينسجم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»أم الإمارات«، ويحقق استراتيجيتها لتمكين المرأة رياضياً، وتقديم كافة أشكال الدعم للفتيات والسيدات الإماراتيات في هذا القطاع المهم، وهو الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع».

الجدير بالذكر أن الفعالية ستقام على هامش بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، والتي ستنطلق السبت المقبل وستقدم البطولة في نسختها الأولى مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية، حيث ستستهدف عدداً من الفئات العمرية، وذلك ضمن أجواء احتفالية تظهر من خلالها القدرات الكامنة والمستويات المتنوعة لدى السيدات والفتيات كافة، احتفالاً بالمرأة على اختلاف قدراتها الرياضية كما تمثل تلك المبادرات فرصة مثالية للتواصل مع الفتيات، عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية والاجتماعية في إطار تنافسي وعائلي.