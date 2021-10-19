سلطان بن خليفة: إنجاز «الفورمولا 2» يواكب «احتفالات الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي أقيم ختام جولاتها في مدينة فيلا فيلها البرتغالية، بمشاركة 16 زورقاً.

كما هنأ سموه البطل الإماراتي راشد القمزي بعد تتويجه بلقب هذه البطولة العالمية، وقال سموه: هذا الإنجاز يحمل قيمة عالية ومكانة رفيعة، كونه اللقب الثالث للبطل راشد القمزي في هذا المحفل العالمي الكبير، وتتضاعف قيمته بأنه يواكب احتفالات الدولة بعام الخمسين، ونحن سعداء بأن يتزامن هذا الإنجاز الكبير مع هذه الاحتفالات الغالية، التي تعيشها إمارات الخير والحضارة والنماء، وأن نكون جزءاً من هذا العطاء الإماراتي المتدفق في هذه الأيام.

وأكد سموه أن الإنجاز الذي حققه ابن الإمارات راشد القمزي هو تأكيد للمكانة الرياضية البحرية التي يحتلها فريق أبوظبي على المستوى العالمي عبر البطولات الدولية المختلفة التي يشارك فيها، والتي دائماً ما يستهدف فيها الصعود إلى منصة التتويج بالمركز الأول.

وقال سموه: تفوق راشد القمزي يثبت جدارة ومكانة الفريق الإماراتي، ويكمل سلسلة الألقاب والإنجازات التي عهدناها دائماً من فريق أبوظبي، وبحضوره الدائم في المحافل الدولية، وصعوده إلى منصات التتويج عن جدارة واستحقاق.

وتابع سموه: ما يزيد من قيمة الإنجاز وتميز الفوز هو عزف السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج في ختام أي منافسة رياضية دولية يشارك فيها فريقنا، ونحن فخورون بما يقدمه في كافة مشاركاته، وهو ما يرتقي بمستوى ما نقدمه للرياضة البحرية الإماراتية للأفضل، ففريق أبوظبي صاحب بطولات وليس بالغريب عليه أن نراه في المراكز الأولى، وعلى منصات التتويج التي صعد إليها أبطال الفريق بشكل دائم في مراكز مختلفة خلال مشاركاتهم.

وأوضح سموه: «النتائج المبهرة التي يحصدها أبطال فريق أبوظبي هي نتاج استراتيجية واضحة وضعت بالتعاون مع إدارة الفريق للمشاركة هذا الموسم، وخطة لحصد أربع بطولات بحرية على الأقل، بدأنا الموسم بالفوز بلقب بطولة 12 ساعة للفورمولا 2، وتواصل النجاح بحصد لقب بطولة العالم للفورمولا 2، وأمام الفريق فرصة لحصد لقب بطولة العالم للفورمولا -1، ولا يزال أمامنا فئة الحركات الاستعراضية ضمن بطولة العالم للدراجات المائية، وهما ضمن أجندة الفريق الدولية في موسم 2021».

وأشار سموه إلى أن الطريق إلى الإنجازات دائماً ما يصاحبه عمل كبير وجهد مضاعف، وهذا ما قام به الفريق خلال الفترة الماضية وكان الحصاد هذا الإنجاز الرائع.