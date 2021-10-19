80 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، تقام السبت المقبل بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف الثالثة، في صالة نادي أبوظبي للسيدات والتي تنظمها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وتقام ضمن بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، بمشاركة 80 لاعبة مراعاة للإجراءات الاحترازية.

ويتقدم المشاركات في البطولة نخبة لاعبات الدولة بطلات السيدات والفئات العمرية واللاعبات الدوليات المقيمات على أرض الدولة، ما يجعل المباريات على الطاولات المختلفة حافلة بالتشويق والندية.وتقام البطولة على النظام السويسري من 9 جولات بزمن قدره ثلاث دقائق لكل لاعبة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة، ويدير مبارياتها طاقم حكام إماراتي برئاسة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، ويضم الدولي سعيد أحمد الخوري والدولي عبد الله مراد.

من جهته تقدم حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الأول للمرأة، معرباً عن تقدير النادي لجهودها ودعمها اللامحدود، كما شكر الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على رعايتها للحدث، وثمن الجهود التي يبذلها القائمون على الأكاديمية واحتضان نادي أبوظبي للسيدات للبطولة.

واعتبر خوري أن تنظيم البطولة للمرة الثالثة يعكس نجاحها في النسختين الماضيتين، كما أنها تمثل إسهاماً مقدراً في نشر اللعبة وسط الفتيات والشابات السيدات، مبدياً ثقته الكبيرة في نجاح البطولة بشكل مبهر.