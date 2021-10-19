هل يكون كوتينيو «ملهم» برشلونة الجديد بعد رحيل ميسي؟!

أنور إبراهيم (القاهرة)

عانى نجم خط الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو الكثير من الآلام النفسية والبدنية منذ انضمامه إلى برشلونة الإسباني، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قياسية تخطت 140 مليون يورو.

واعترف كوتينيو بأن الصعوبات التي واجهها في برشلونة، والتي ضخمتها وسائل الإعلام الإسبانية، جعلته أكثر قوة وخبرة بمثل هذا الأمور التي يتعرض لها اللاعبون أحياناً، وكانت النتيجة أن أنهى11 شهراً من الصيام عن تسجيل الأهداف للبارسا، بالهدف الذي أحرزه في مرمى فالينسيا في الجولة التاسعة للدوري الإسباني «الليجا»، ورفع به نتيجة فوز فريقه إلى 3/1.

وكان الكل ينتظر الكثير من هذا النجم البرازيلي عندما غادر ليفربول إلى الكامب نو خلال الميركاتو الشتوي لعام 2018، ولكن هذا الانتقال «الحلم» تحول إلى «كابوس»، وتطلب الأمر منه بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل استعادة كامل لياقته البدنية والفنية، بعد إصابة في الركبة استغرقت وقتاً طويلاً وأجبرته على الخضوع لمشرط الجراحة.

وفي لقاء مع تلفزيون النادي، صرح كوتينيو الذي سجل هدفه في مرمى فالينسيا بعد صيام يرجع تاريخه إلى 29 نوفمبر2020، قائلاً: تعرفون كل شيء عما عانيته، ولكني أشعر الآن بأنني أصبحت أفضل، تسجيل هدف بعد صيام طويل يمنحني شعوراً جيداً جداً، وخاصة أن فريقي حقق الفوز..أصبحت أكثر رغبة من أي وقت مضى في أن أتجاوز كل ما عشته، فقد كان صعباً وقاسياً.. والآن لم يعد يتبقى سوى مجرد أثر طفيف يجعلني أكثر قوة. وتابع كوتينيو قائلاً: كنت أرغب بقوة في تسجيل هدف، ونجحت في ذلك وأنا سعيد بما أنجزته.. وتلك هي البداية.

جدير بالذكر أن هدف كوتينيو في مرمى فالينسيا يحمل الرقم 25 مع برشلونة في 97 مباراة، ويبقى معرفة كم من الأهداف من الممكن أن يسجلها بعد الآن، في وقت مازالت فيه التساؤلات مطروحة بشأن مستقبله مع البارسا، إذ أن النادي الكتالوني كان يسعى للتخلص منه في الميركاتو الصيفي الأخير، ولكنه لم يجد مشترٍ أو حتى من يطلبه إعارة، مثلما فعل بايرن ميونيخ الألماني قبل عامين.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن كوتينيو الذي يرتبط مع برشلونة بعقد حتى 2023، مازال أمامه الكثير الذي يرغب في إثباته من الآن وحتى نهاية هذا العقد، وخاصة بعد رحيل الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي عن الكامب نو، واحتياج الفريق إلى ملهمين ومبدعين جدد، فهل يكون كوتينيو أحدهم؟!