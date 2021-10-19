اتحاد اليد يعيد الحياة للمراحل السنية

رضا سليم (دبي)



أعاد اتحاد اليد الحياة إلى المراحل السنية للعبة بعد توقف طويل منذ منتصف مارس 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة انتشار جائحة كورونا، وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد قرعة الدوري لفئات الناشئين والأشبال والصغار للموسم الحالي، في حضور داوود محمد المليح رئيس اللجنة وممثلي الأندية المعنية بمقر الاتحاد.

ويشارك في دوري الناشئين 9 فرق ويقام من دورين تمهيدي ونهائي، حيث ينطلق الدور التمهيدي 29 أكتوبر الجاري، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيب دوري الأشبال في ختام الموسم 2019-2020، وضمت المجموعة الأولى أندية الشارقة والجزيرة والوصل واتحاد كلباء ودبا الحصن، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي وبني ياس والنصر والبطائح.

ويقام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني والثالث من كل مجموعة للدور النهائي، ليقام بينهم دوري من دورين لتحديد المراكز من الأول للسادس، فيما يقام تلعب بقية الفرق لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

وتبدأ المباريات بمواجهة دبا الحصن مع اتحاد كلباء، والوصل مع الشارقة ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبني ياس أمام البطائح والنصر في مواجهة شباب الأهلي من المجموعة الثانية، وذلك في أولى جولات الدور التمهيدي لدوري الناشئين.

في الوقت الذي ينطلق دوري الأشبال بمشاركة 13 فريقاً تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، ضمت الأولى فرق النصر وشباب الأهلي ودبا الحصن والبطائح واتحاد كلباء، والثانية تضم بني ياس والجزيرة والشارقة «ب» والذيد، فيما ضمت المجموعة الثالثة الشارقة «أ» والوصل والمدام وخورفكان.

تصعد الفرق الحاصلة على المراكز الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور النهائي، ليقام بينهم دوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول إلى السادس، فيما تلعب بقية الفرق لتحديد المراكز من السابع إلى الثالث عشر.

وأسفرت نتائج القرعة عن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي الذي ينطلق يوم السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري بلقاءات شباب الأهلي مع دبا الحصن، والبطائح مع النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى، والشارقة «ب» مع الجزيرة، وبني ياس مع الذيد ضمن المجموعة الثانية، والشارقة «أ» مع المدام وخورفكان مع الوصل ضمن المجموعة الثالثة.

ويقام دوري الصغار بنظام الدورين التمهيدي والنهائي، ويشارك فيه 13 فريقاً وتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات خلال الدور التمهيدي، ضمت المجموعة الأولى فرق الشارقة «أ» واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح وشباب الأهلي، وضمت المجموعة الثانية فرق الجزيرة والنصر والوصل ومليحة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الشارقة «ب»، المدام، دبا الحصن، الذيد.

ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول للسادس، فيما تلعب بقية الفرق على المراكز من السابع إلى الثالث عشر.

تشهد الجولة الأولى من الدور التمهيدي التي تقام الخميس 4 نوفمبر القادم مواجهات بين البطائح مع الشارقة «أ»، وخورفكان مع مليحة في المجموعة الأولى، والنصر مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوصل في الثانية، والمدام مع الشارقة ب، ودبا الحصن مع الذيد في الثالثة.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً برئاسة نبيل عاشور، واعتمد الاجتماع تشكيل لجنة المراحل السنية التي من المقرر أن تعتني بشؤون مسابقات المراحل السنية، كما استعراض شؤون لجنة المنتخبات الوطنية والموافقة على توصية اللجنة بتعيين مدرب لحراس المرمى ضمن الجهاز الفني لمنتخب الرجال، ومناقشة التقارير الفنية للجنتي الحكام والمدربين عن الفترة الماضية.