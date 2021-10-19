النصر والهلال.. ديربي العاصمة 169

رضا سليم (دبي)

لا صوت يعلو فوق صوت قمة القرن بين النصر والهلال السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في صراع داخل وخارج الملعب، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للحديث عن المباراة وشحن جماهير الأصفر والأزرق للقمة المرتقبة التي تعد رقم 169 في تاريخ الفريقين.

يصطدم النصر بغريمه الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ديربي سعودي خالص وهي المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين على الصعيد القاري، وتحظى باهتمام جماهيري على ملعب مرسول بارك.

يدخل الفريقان «قمة الرياض» بمعنويات مرتفعة بعد فوز النصر على الوحدة 5-1 وإنتصار الهلال العريض على بيروزي الإيراني 3-0، ويبحث الهلال عن الصعود للمباراة النهائية للفوز باللقب الرابع في المسابقة بعدما حققها 1991 و2000 و2019 فيما يضع النصر نصب عينيه النهائي الأول في النظام الحالي للمسابقة بعد حلوله وصيفاً في 1995.

وتتجدد لقاءات الأندية السعودية في دوري «الأبطال» وسيكون ديربي الرياض اللقاء رقم 13 بين الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وسبق للنصر والهلال أن التقيا في 168 مباراة عبر التاريخ، وحقق الهلال 66 فوزًا، مقابل 59 فوزًا للنصر، و43 تعادلًا بين الفريقين.

ويعد ماجد عبد الله أسطورة «العالمي» الهداف التاريخي لـ «ديربي العاصمة» برصيد 21 هدفًا بينما يعد سامي الجابر أسطورة الزعيم أكثر من زار شباك «العالمي» برصيد 10 أهداف.

ويعتبر ملعب «مرسول بارك» مصدر سعادة لجماهير النصر أمام الهلال، وتعد المواجهة هي الرابعة على الملعب الذي شهد 3 ديربيات تفوق الأصفر مرتين وكان التعادل سيد الموقف في واحدة وكان آخر اللقاءات بالدور الثاني من الموسم الماضي وانتهى نصراويا بهدف بيتي مارتنيز.

ويلتقي الفائز في قمة القرن مع الفائز من مواجهة أولسان_هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانج ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009 على ملعب جيونجو وهو ما يعني أن النهائي سيكون «سعوديًا كوريًا».