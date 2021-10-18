«الأولمبية» تنظم ملتقى الشركاء الاستراتيجيين

دبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية غداً ملتقى مع شركائها الاستراتيجيين، إذ يتضمن الملتقى تكريم القيادات الرياضية التي تقلدت مناصب رياضية على المستويين القاري والدولي، وتكريم القائمين على صياغة دليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

كما يشهد ملتقى اللجنة الأولمبية الوطنية تكريم القيادات الرياضية الوطنية التي أسهمت في إنجاح ورش العمل والجمعيات العمومية للاتحادات بشأن دليل الحوكمة، وكذلك تكريم مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي قامت بتوفيق أوضاعها وفق أحكام الدليل، إضافة إلى تكريم الرياضيين الواعدين القادرين على تحقيق إنجازات رياضية دولية.

كما سيتم خلال أعمال الملتقى إطلاق أجندة الأكاديمية الأولمبية الوطنية، والتي تستهدف عدداً من البرامج التدريبية الأولى من نوعها في القطاع الرياضي، بهدف تمكين الكوادر الرياضية الوطنية في مجالات العمل الرياضي.