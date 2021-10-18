اتحاد الكرة يطلع على تحضيرات الفجيرة لاستضافة تصفيات آسيا

الفجيرة (الاتحاد)

قام وفد اتحاد الكرة أمس بزيارة تفقدية لاستاد نادي الفجيرة الذي سيحتتضن مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا تحت 23 عاماً للفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبنا الأولمبي وعُمان وقيرغيزستان والهند.

وحرص الوفد المكون من عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية، ومحمد جاسر مشرف الفعاليات، وحسن اليحيى من الخدمات المساندة والدكتور عبدالله بارون والدكتور زوران من الإدارة الطبية على زيارة ناديي خورفكان واتحاد كلباء اللذين سيحتضنان الحصص التدريبية للمنتخبات المشاركة، حيث تم التأكيد على توفير كل الاحتياجات الخاصة بهذه المنتخبات.

كما تم زيارة ملعب الفجيرة الذي سيستضيف المباريات، حيث تم الاطلاع على كافة المرافق التابعة للملعب، والتحقق من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة.