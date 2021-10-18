سهيل النوبي: تراجع نتائج «الأبيض» مسؤولية الجميع

مصطفى الديب (أبوظبي)

شدد سهيل النوبي لاعب بني ياس على أن الجميع مسؤول عما يحدث للمنتخب الوطني، وقال: الكل في «قارب واحد»، ولا يمكن إعفاء أحد من مسؤولية تراجع نتائج الأبيض».

وقال النوبي في حوار خاص مع صحيفة «الاتحاد»: خدمتنا قرعة تصفيات آسيا لـ «مونديال 2022»، بخوض مباراتي لبنان وسوريا في البداية، ومع ذلك لم نستغلها بشكل مثالي، وكان علينا أن نحصد 6 نقاط في «ضربة الانطلاقة»، الأمر الذي كان سيريحنا كثيراً.

ورفض النوبي الاستسلام، مؤكداً أن الأمل لا يزال موجوداً، والمنتخب خاض 4 مباريات فقط، وهناك 6 مواجهات بـ 18 نقطة، علينا القتال عليها، والتمسك بالأمل، حتى لو كان ضعيفاً، والجميع يدرك أن الإمارات لا تؤمن على الإطلاق بأنه يوجد مستحيل في هذا العالم.

وطالب لاعب «السماوي» بضرورة التوحد خلف «الأبيض» والقتال من كل شخص، من أجل توصيل الحماس والثقة إلى اللاعبين في المرحلة المقبلة التي تعد حساسة للغاية، وتتطلب الاتحاد، في ظل صعوبة الموقف.

وفيما يخص عدم ضمه للمنتخب رغم تألقه في الموسم الماضي، والمطالبات التي وجهت للمدرب مارفيك بضمه، قال: اجتهدت وقدمت موسماً جيداً، وكنت أعتقد أنني ضمن قائمة «الأبيض»، ولكن مع كل أسف لم يحدث ذلك، وهذا قرار المدرب، وأحترمه كثيراً، حتى وإن رأى البعض أنني تعرضت للظلم، وأقاتل مجدداً لنيل شرف ارتداء قميص المنتخب.

وتطرق النوبي للحديث عن بني ياس، واعترف بأن «السماوي» ظهر بمستوى «مغاير» عما قدمه في الموسم الماضي لأسباب عدة وقال: بكل صراحة لم نؤد بجدية وقوة الموسم الماضي، حيث كنا نلعب المباريات بحماس منقطع النظير، عكس ما يحدث هذا الموسم، مشيراً إلى وجود أسباب أخرى وراء التراجع، أبرزها عدم وجود مهاجم صريح مع الفريق، في المباريات الأولى، وكذلك إصابة حسن المحرمي التي أثرت بشكل مباشر على الدفاع ورحيل سلطان الشامسي وجواو بيدرو.

وقال النوبي: مباراة النصر التي تعادلنا فيها بهدفين لكل فريق، هي الوحيدة التي أراها من «رائحة» الموسم الماضي، لكننا عازمون على العودة مجدداً رغم الصعوبات.

وأضاف: لا شك أن رحيل جواو بيدرو مؤثر، إلا أن بني ياس ليس بيدرو فقط، ولا يمكن لفريق أن يقف على لاعب، ولكن المشكلة أننا لم نلعب بمهاجم صريح، ولم يوجد مهاجم لفترة طويلة، وهو ما أثر على الفريق والانسجام العام.

ووعد النوبي الجميع بعودة قوية لـ «السماوي» في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الجميع تعاهد على القتال وعودة بني ياس لما ظهر عليه في الموسم الماضي.

وشدد على أن هدف الفريق أن يتواجد بين كبار هذا الموسم، وأن لا يقل ترتيبه النهائي عن المركز الخامس، منوهاً إلى أن الكل يحلم ببطولة واعداً بالقتال حتى يكون «السماوي» بطلاً لأحد «الكأسين» هذا الموسم.

وعن الدوري هذا الموسم، قال: هناك العديد من الفرق التي دعمت نفسها بقوة، وسوف تكون هناك منافسة كبيرة للغاية ومن المبكر جداً التكهن بالبطل.

وأشار إلى أن هناك بعض الفرق التي شكلت مفاجأة للجميع، أهمها عجمان الذي يعد «الحصان الأسود» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، لما يقدمه من مستويات رائعة.

وبعيداً عن الدوري والمنتخب، أكد النوبي أن حلمه هو التتويج بالبطولات مع بني ياس، وأن يصنع هو وهذا الجيل تاريخاً جديداً للنادي، مؤكداً أن «السماوي» يستحق أن يكون بطلاً، وأن تسعد جماهيره ببطولة، وشدد على أنه لا يفكر في الاحتراف الخارجي حالياً وكل ما يشغله هو حصد لقب محلي للنادي.

أما عن اللاعب الأفضل في «دوري أدنوك للمحترفين»، فقال: بكل تأكيد ومن وجهة نظري إسماعيل مطر هو الأفضل، لأنه يقدم مستويات قوية مع الفريق، حتى وإن لم يحالفه التوفيق.

وشدد على أن «سمعة» هو اللاعب الذي يقتضي به ويحلم دائماً أن يلعب بجواره في المنتخب الوطني، وعلى صعيد الأجانب، قال: لا يوجد لاعب قوي للغاية، لكي يكون الأفضل.