«السجل التهديفي» يؤهل ليفاندوفسكي للقب الأفضل في العالم

برلين (د ب أ)

أكد البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، هو أفضل لاعب في العالم.

ومن بين جميع اللاعبين الذين سجلوا ثمانية أهداف أو أكثر في كل البطولات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، يتصدر ليفاندوفسكي الترتب برصيد 15 هدفاً، حيث يسجل هدفاً كل 87. 59 دقيقة ومع 27 تسديدة بين القائمين والعارضة مع معدل 39. 13 كأهداف متوقعة، و45. 13 تسديدات متوقعة بين القائمين والعارضة.

ويأتي تألق ليفاندوفسكي استمراراً لمسيرته الرائعة في السنوات الأخيرة، ومنها تحقيقه للثلاثية مع بايرن ميونيخ «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا» في موسم 2019 / 2020، وتحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد وهو ما حدث الموسم الماضي.

ومع اقتراب الكشف عن اسم الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» الشهر المقبل، بعد إلغائها العام الماضي، يشعر دي بروين بأن أداء ليفاندوفسكي العامين الماضيين يستحق الحصول على الجائزة.

وأضاف: حينما أنظر إلى العامين الماضيين سأختار روبرت ليفاندوفسكي، ما فعله وسجله التهديفي وما حصل عليه من ألقاب مع بايرن ميونيخ».

وعلق دي بروين على موقف زميله بالفريق رحيم سترلينج، والذي أعرب عن انفتاحه على اللعب في الخارج بسبب مخاوفه من وقت مشاركته في المباريات.

وأوضح دي بروين: «أحيانا يكون من الصعب عليك أن تشارك في مباراة ثم تبتعد عن المباراة التالية، لكن بالتأكيد المدرب هو الذي يضع التشكيل».

وتابع: «لدينا مجموعة من 22 أو 23 لاعباً دولياً لديهم مستويات مميزة، لا يمكن قول الكثير عن هذا الأمر، ربما يكون ذلك محبطاً لكننا دائماً ما ندعم بعضنا البعض».