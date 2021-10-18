دبي الدولية لهوكي الجليد تنطلق غداً



أبوظبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد للرجال في بطولة دبي الدولية، التي تنطلق مساء غدٍ بصالة التزلج بدبي مول، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 6 فرق موزعين على مجموعتين.

وتضم كل مجموعة 3 فرق، وتشمل المجموعة الأولى، منتخبات «روسيا، وإيران، وفريق اجنسي»، بينما تضم الثانية، منتخبات «الإمارات، وفريق سبورتيما، وفريق وايت بيردز».

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 6 لقاءات حاسمة تحدد المتأهلين للدور نصف النهائي.

وكان منتخب الإمارات قد حل وصيفاً في البطولة الماضية التي أقيمت في دبي نوفمبر الماضي، بعد وصوله للنهائي حيث واجه فيه فريق المكسيك.

من ناحية أخرى، تنطلق لأول مرة بطولة دبي الدولية لسيدات هوكي الجليد، بمشاركة فريق سيدات ستورمز أبوظبي، وفريق سيدات روسيا، وفريق وسيدات إيران، حيث تقام أولى مبارياتها صباح غدٍ بصالة التزلج بدبي مول وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وقال حمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن النادي يقف مع لاعبي المنتخب الوطني لهوكي الجليد في جميع البطولات المحلية والدولية، خاصة أنه يضم نخبة لاعبي فريقي النادي، وهم ستورمز أبوظبي، وذيبس العين، مثمناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي المتواصل لرياضة هوكي الجليد، التي سبق وأن حققت إنجازات كبيرة.

وأضاف: مجلس أبوظبي الرياضي يدعم المنتخب الوطني الذي يستعد حالياً للمشاركة في التصفيات النهائية لكأس العالم لهوكي الجليد بلوكسمبورج أبريل المقبل، وكذلك يدعم فرق النادي في أبوظبي والعين»ستورمز وذيبس للرجال"، وفريق السيدات وكذلك أكاديمية هوكي الجليد، والتي تخرج منها لاعبون محترفون أضافوا الكثير للفرق والمنتخبات الوطنية.

من جهته أكد جمعة محمد الظاهري قائد منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، أن المشاركة في بطولة دبي الدولية فرصة جيدة توفر المزيد من الاحتكاك مع لاعبي المنتخبات والفرق المشاركة، وخوض مباريات حقيقية تساعد في تقييم مستوى الفريق وتطوره، مشيراً إلى أن التدريب المستمر خلال الشهريين الماضيين، وانطلاق دوري الإمارات لهوكي الجليد بداية أكتوبر الجاري ساعدا كثيراً في رفع المستوى الفني واللياقة البدنية للاعبين.