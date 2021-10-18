كؤوس «السيتي» تخطف «أضواء إكسبو»

مراد المصري (دبي)

تصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد فرق مجموعة سيتي الكروية «سيتي فوتبول جروب»، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المبادرات الرياضية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بعدما خطف الأضواء بعرض النسخة الأصلية لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية اللذين توّج بهما في الموسم الماضي.

وقام النادي بعرض الكأسين في مركز الرياضة واللياقة البدنية في الحدث العالمي، وسط إقبال كبير من الزوار ووسائل الإعلام لالتقاط الصور التذكارية ولقطات الفيديو، وذلك مع الشعبية العالمية التي بات يتمتع بها «البلو مون» بسبب نجاحاته الكبيرة منذ انتقال ملكيته إلى «أبوظبي» في عام 2008، وأصبح أحد أبرز القوى الكروية بأدائه وإنجازاته وألقابه المتتالية، وهو الذي يهيمن على الكرة الإنجليزية، حيث توجد أقوى المنافسات الكروية في العالم.

ويتواصل اليوم عرض الكأسين في ملعب «أوسي بارك» الخماسي ضمن جلسات «سيتي» الخاصة لكرة القدم للمدارس، على أن يتم نقلهما بعد ذلك إلى «جاردن أُن وان: سبورتس لاونج»، حيث يقام عرض لفريق مانشستر سيتي، ويمكن لمحبي السيتي متابعة لقائه الليلة مع نادي كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشهر الماضي الإعلان عن إكسبو 2020 دبي شريكاً جديداً لمانشستر سيتي ليكون حاضراً على قمصان التدريب لفرق الرجال والسيدات، وتظهر العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي عبر استاد الاتحاد ومنشآت تدريب أكاديمية السيتي لكرة القدم، فضلاً على عرضها على محتوى السيتي ومنصاته الرقمية، وهو أيضاً الشريك الرسمي لفريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية، ويظهر في مقدمة مجموعة أدوات الرياضات الإلكترونية.

(تصوير: أفضل شام)

ويستضيف مانشستر سيتي جلسات كرة القدم اليومية في موقع إكسبو 2020 دبي، بقيادة طاقم تدريب مخصص لـ«السيتي» يطبق نفس منهجية التدريب التي تستخدمها الفرق بالملاعب التدريبية في مانشستر.