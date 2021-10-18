اتحاد الكرة يجدد الثقة في مارفيك

معتز الشامي (دبي)

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي مارفيك، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بحضور جميع الأعضاء بمقره في دبي، كما حضره المدرب الهولندي، وتمت مناقشته في أسباب تراجع الأداء وتواضع المستوى بشكل عام في الجولات الأربع التي خاضها المنتخب بمسيرة التصفيات.

ونقل مجلس الإدارة للمدرب استفسارات فنية بشأن عدم التدخل خلال المباريات وإجراء تبديلات فنية تعيد المسار الصحيح للمنتخب في بعض المباريات، لاسيما اللقاء الأخير أمام العراق، وقد أكد المدرب أن «الأبيض» يعاني عدم وجود البديل القادر على تعويض العناصر الأساسية، وعدم وفرة الأسماء المؤهلة لصناعة فارق، وتشكيل إضافة كبيرة في المستوى، فضلا عن تأثر اللاعبين الدوليين بداعي الإصابات، أو إيقاع الأداء في أنديتها، وهو ما أثر على ظهورها بالشكل المتوقع.

ووعد المدرب بمزيد من التحسين في مستوى المنتخب لاسيما بعد ارتفاع مستوى باقي العناصر من اللاعبين الدوليين، وتعافي المصابين وعودتهم للتشكيلة، ما يمثل إضافة فنية يمكن أن يعول عليها في مباراتي كوريا ولبنان.

وتفيد المتابعات أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تأجيل التدخل بالتغيير الفني، وذلك لضيق الوقت قبل مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان مطلع نوفمبر المقبل، فضلاً على استمرار وجود المنتخب في فلك المنافسة على التأهل للمونديال، سواء في الترتيب الثاني حال استعاد ذاكرة الانتصارات، حيث لا يزال أمامنا 18 نقطة ممكنة.

وعلمت «الاتحاد» أن جلسة جديدة ستجمع المدرب مع لجنة المنتخبات لبحث تفاصيل التحضير لمواجهتي كوريا ولبنان، حيث تتجه النية للسفر مباشرة عقب الجولة الثامنة للدوري، إلى كوريا لتعويد اللاعبين على فارق التوقيت وضبط «الساعة البيولوجية»، حيث سيؤدي المنتخب تدريباته يومياً في سيول التي يتوقع أن يغادر إليها يوم 3 أو 4 نوفمبر المقبل على أقصى تقدير مع بحث إمكانية تدبير طائرة خاصة لنقل المنتخب عقب المباراة للاستعداد لمواجهة لبنان، سواء في بيروت، أو في أي مدينة أخرى حال تقرر نقل المباراة بسبب الظروف التي يمر بها لبنان حالياً.