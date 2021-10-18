مكتوم بن حمدان يشهد ختام «تمهيدي المرموم» للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ختام فعاليات تمهيدي المرموم للهجن والذي خصص لمطايا أصحاب السمو الشيوخ لفئة اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها في سن الإيذاع لمسافة 5 كلم، وتم تخصيص سيارات كجوائز لأصحاب المركز الأول في جميع الأشواط.

وتمكنت «الشاهينية» المملوكة لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد مروشد من الفوز بصدارة الشوط الرئيس للقايا أبكار المحليات بزمن بلغ 5:55:6 دقيقة، وذهبت صدارة ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات لهجن العاصفة عندما قاد غياث الهلالي «شاهين» للظفر بالمركز الاول محققاً توقيتاً وقدره 5:55:0 دقيقة.

وقاد مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية) لصدارة الشوط الثالث للقايا أبكار المهجنات بعد ان قطعت مسافة السباق البالغة أربعة كيلومتر في توقيت وقدره 5:54:0 دقيقة.

وعادت هجن زعبيل للصدارة مجدداً في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات عبر المضمر راشد محمد مروشد الذي قاد «شاهين» للمركز الاول بزمن 5:52:6 دقيقة.

وخصص الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 5 كيلومترات لليذاع المحليات وكان من نصيب هجن الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم والمضمر غانم سعيد سالم عبر «الشاهينية» التي سجلت توقيتاً وقدره 7:31:6 دقيقة.

وظفر المضمر المميز لهجن زعبيل راشد محمد مروشد بصدارة الشوط السادس للإيذاع الجعدان المحليات عن طريق «شاهين» الذي وصل لخط النهاية بزمن وقدره 7:33:6 دقيقة.

وتمكنت هجن زعبيل من وضع بصمتها من جديد على سادس الأشواط للإيذاع أبكار المهجنات عن طريق «الشاهينية» التي قادها راشد محمد مروشد للصدارة بتوقيت بلغ 7:37:1 دقيقة، وكان ختام الأشواط من نصيب هجن الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم وذلك عندما قدم المضمر غانم سعيد سالم «شاهين» على صدارة الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:31:5 دقيقة.