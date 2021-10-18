«الانضباط» توجه «لفت نظر» إلى 4 أندية

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت النظر لنادي المدام لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه وتأخره في إدخال فحوصات لاعب آخر على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الشباب لكرة قدم الصالات.

ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الحمرية لدخول جماهيره أرض الملعب في الجولة الماضية من مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً. وعاقبت اللجنة نادي عجمان بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات اثنين من لاعبيه على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

وقررت العقوبة ذاتها على نفس النادي في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً ، لعدم إدخاله فحوصات أحد مدربيه وتأخره في إدخال فحوصات بعض لاعبيه على النظام الإلكتروني بعد الوقت المحدد لذلك.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر أيضاً لنادي الجزيرة الحمراء لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في الجولة الماضية من مسابقة دوري الناشئين تحت 15 عاماً (ب)، بسبب عدم إدخاله فحوصات بعض لاعبيه على النظام الإلكتروني، وإدخاله فحوصات بعضهم الآخر بعد الوقت المحدد لذلك.