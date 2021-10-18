طارق السيد يطارد «الإنجاز الثالث» مع الحمرية في «الأولى»

دبي (الاتحاد)

فرض فريق نادي الحمرية تحت قيادة مدربه المصري طارق السيد، أفضليته في انطلاقة دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2021- 2022، والذي يشهد مشاركة 15 فريقاً للمرة الأولى، بعدما تصدر الحمرية بالعلامة الكاملة، المشهد في الدوري بنهاية الجولة الثانية، إلى جانب فريقي جلف أف سي الصاعد من دوري الثانية، والعربي.

ويتفوق الحمرية على منافسيه في صراع الصدارة بأفضلية خط دفاعه، الذي يعد الأقوى في الدوري -حتى الآن، إلى جانب فريق البطائح صاحب المركز السادس، حيث لم تستقبل شباك الفريقين أي هدف بنهاية الجولة الثانية.

وقاد طارق السيد صاحب الحضور القوي في ملاعب دوري الأولى، الحمرية إلى تحقيق انتصارين على التوالي في الجولتين الأولى والثانية أمام الرمس 1-0، والتعاون 3-0، قبل المواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة أمام دبا مساء الجمعة 29 أكتوبر الحالي.

وعاد المدرب المتألق في 2014 لقيادة دبا مجدداً بعد إعفاء التونسي لطفي جبارة، وبعد انسحاب العربي الذي كان السيد مديراً فنياً له فنجح مرة أخرى في الصعود بالفريق إلى دوري الخليج العربي، ليحمل بعدها صفة أخصائي الصعود، فهو المدرب الوحيد الذي صعد مرتين من بين المدربين الحاليين الموجودين في دوري الأولى.

وستكون المواجهة عاطفية للسيد حارس مرمى ونجم الزمالك الأسبق أمام «النواخذة»، وهو الفريق الذي قاده المدرب المصري مرتين إلى تحقيق إنجاز الصعود لدوري المحترفين، بعدما بدأ مشواره كمدرب للحراس وعمل مع أكثر من ناد في هذه الوظيفة، ومع دبا وأتيحت الفرصة له عند إقالة المدرب الأول في موسم 2010-2011 بالإشراف على الفريق، إلى جانب مدرب اللياقة ونجح في تحقيق نتائج جيدة، فتم تعيينه مدرباً رسمياً للفريق في الموسم التالي، حيث قاده للصعود.