شعلة «بكين 2022» تضيء حضارة اليونان

أثينا (د ب أ)

شهدت مدينة أولمبيا اليونانية القديمة اليوم الاثنين، إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في العام المقبل، وذلك في احتفال اقتصر على عدد قليل من الضيوف المدعوين، في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في حفل تقليدي، لكن لن تقطع الشعلة المسيرة الطويلة المعتادة بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وبدلاً من مسيرة الشعلة، سيقوم ثلاثة عدائين فقط بحمل الشعلة إلى معبد أكروبوليس في أثينا، والذي ستظل فيه خلال الليل.

وسيجرى تسليم الشعلة إلى المنظمين الصينيين لأولمبياد بكين 2022 الشتوي غداً الثلاثاء في استاد باناثينايكوس العريق، الذي كان قد احتضن منافسات في دورتي 1896 و2004 الأولمبيتين.

وذكر التليفزيون الرسمي اليوناني أنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، بسبب الاحتجاج على منح الصين حق استضافة الأولمبياد الشتوي، حيث حملوا لافتة تحمل عبارة «لا ألعاب إبادة جماعية».

وتواجه الصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان خاصة ضد الأقليات ومنهم مسلمو الإيجور. وتعتبر جماعات لحقوق الإنسان شينجيانج والتبت وهونج كونج بمثابة مناطق مثيرة للقلق.

ومن ناحيته، قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «بكين ستكتب التاريخ كأول مدينة تحتضن كلا من الأولمبياد الصيفي والأولمبياد الشتوي».

وأضاف: «أولمبياد بكين 2022 الشتوي سيربط الشعب الصيني بالعالم، وسيعمل على تعزيز رؤية الصين لإشراك 300 مليون شخص في الرياضات على الجليد، وتغيير الرياضات الشتوية للأبد».

وتابع:«العالم بأسره سيرى هذا الشغف عندما ترحب الصين بأفضل الرياضيين في الرياضات الشتوية». وتستضيف العاصمة الصينية منافسات الأولمبياد الشتوي بين الرابع و20 من فبراير المقبل.