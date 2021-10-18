«القضاء» يُلزم وليد حسين بسداد 150 ألف درهم إلى بشير سعيد

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت محكمة دبي الاستئنافية حكماً لصالح شركة «نيو أولمبيا» للخدمات والاستشارات الرياضية ممثلة بوكيل اللاعبين الدولي السابق بشير سعيد، وذلك بإلزام اللاعب وليد حسين حسن عبد الله لاعب شباب الأهلي حالياً، والمعار لنادي الإمارات، بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم، علاوة على الفائدة القانونية والمصروفات.

جاء ذلك على أثر دعوى تقدم بها الوكيل ضد اللاعب بإلزامه بدفع كافة المبالغ المستحقة نتيجة تقديم الاستشارات الرياضية والقانونية، علاوة على التوسط في صفقة شباب الأهلي.

يذكر أن اللاعب قد قام بتجديد عقده مع «الفرسان» لـ3 سنوات، وقام بالتوقيع مع ناديه بتاريخ 30 يوليو 2020، وكان الوكيل قد مثله فعلياً في التوقيع على العقد، علاوة على تقديم مجموعة من الاستشارات الرياضية والقانونية بالاشتراك مع المختصين.