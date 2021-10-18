«هيئة الرياضة» تطلق المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية



دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة خلال أول مشاركة لها في فعاليات أسبوع «جيتكس جلوبال»، عن إطلاق «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية»، التي توفر خدماتٍ رقمية من شأنها المساهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الرياضي في الدولة، وذلك من خلال توليد البيانات الرياضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وتتيح المنصة الجديدة بيانات رياضية مهمة للقطاع الرياضي، ومنها بيانات عن الأندية، والأكاديميات، ومراكز التدريب التابعة للجهات الرياضية، واللاعبين المسجلين في الجهات الرياضية، والمسابقات والمعسكرات الرياضية، وإنجازات الجهات الرياضية، والأندية الرياضية، ومنشآت الأندية الرياضية، وغيرها.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة: توظيف الحلول التقنية المتطورة والبيانات والذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن توجهاتنا في تطوير منظومة العمل الرياضي.

أضاف: إن اعتماد هذه الحلول سيساعدنا على تطوير البنية التحتية للقطاع، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة وشاملة، تسهم في دعم منظومة عملنا عبر ركائزها الاستراتيجية الثلاث - الحوكمة والشراكة والإنجاز.

وواصل: يُعد إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للقطاع الرياضي، في ظل توجهاتنا للارتقاء بالرياضة الإماراتية وطموحاتنا للانطلاق بها نحو المنافسة عالمياً.

ومن جانبه، قال سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: تأتي مشاركتنا في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، لتكون أولى مشاركات الهيئة على الإطلاق في هذا الحدث الكبير، انطلاقًا من أهميته وما يشكله من منصة مهمة ومناسبة، لعرض الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة بشكل عام، وتسليط الضوء على المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية على وجه الخصوص.

واستعرض سعيد محيوه مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، شرحاً للمنصة الرقمية، حيث أشار إلى أنه تشتمل على عدد من المنصات الذكية الأخرى، منها: «منصة الاستشارات الرياضية»، وهي منصة رقمية لتقديم الاستشارات الرياضية دون تدخل بشري، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و«منصة البيانات الرياضية» (مرصد)، وهي منصة رقمية حاضنة لجميع البيانات الرياضية في الدولة، تُولِّد البينات تلقائيًا من خلال الارتباطات الرقمية مع النظم الخارجية، وتعكسها بطريقة تفاعلية لجميع المستفيدين.

إضافة إلى «منصة التراسل الرقمي»، وهي منصة لتفعيل التوقيع الرقمي في القطاع الرياضي في جميع المراسلات والخطابات والقرارات والتعاميم. فضلاً عن منصة (Active UAE)، وهي منصة رقمية موجهة للمجتمع، تحتوي على جميع الخدمات الرياضية المجتمعية، مثل المنشآت والمرافق الرياضية والمدربين الشخصيين والفعاليات الرياضية والمجموعات الرياضية المجتمعية.