«دبي الرياضي» يؤكد تعزيز التعاون مع «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس دبي الرياضي على استمرار التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في مجال تطوير كرة القدم العالمية وتعزيز دورها في تمكين المجتمعات، من خلال المبادرات والبرامج التي يحرص «الفيفا» على إطلاقها بشكل مستمر، ويتم تقديمها للعالم من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية لتطوير كرة القدم، وغيره من المنصات العالمية المهمة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، معالي فاطمة سامورا أمين عام «الفيفا»، يرافقها يوري جوركاييف نجم الكرة الفرنسية السابق الفائز بكأس العالم 1998، والذي يعمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة الفيفا الخيرية، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

واستعرض حارب خلال اللقاء الذي تم في مقر مجلس دبي الرياضي العلاقة المميزة التي تجمع بين المجلس و«الفيفا» منذ عدة سنوات، وحرص جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ كان أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثم عرض برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الدولي واستمرار المشركة بعد فوزه بالرئاسة، حيث يستعرض في كل مشاركة جهود ومبادرات «الفيفا» لتطوير كرة القدم العالمية بحضور أهم نجوم اللعبة، وكذلك متابعة الملايين لفعاليات المؤتمر من خلال شاشات التلفزيون العالمية.

وبدورها عبّرت سامورا عن سعادتها بزيارة دبي خلال هذا الفترة، حيث تمكنت من زيارة إكسبو، واطلعت على الأجنحة المتميزة والفعاليات العديدة الرائعة التي يتيحها إكسبو 2020 في دبي للعالم، ومن بينها الفعاليات الرياضية المختلفة.

كما عبّرت سامورا عن سعادتها أيضاً بزيارة مقر مجلس دبي الرياضي والتعرف على الفعاليات الرياضية السنوية العديدة التي ينظمها في مجال كرة القدم وجميع الرياضات، وأكدت أنها تعرف الكثير عن جهود المجلس وعن الدور الكبير الذي يلعبه من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي وغيره من الفعاليات الكبرى، كما أن رئيس «الفيفا» يؤكد دائماً على أهمية المؤتمر ويحرص على المشاركة فيه، وإطلاق الأفكار والمبادرات والبرامج التطويرية من خلال منصة المؤتمر، وأكدت على حرص الجميع في الفيفا على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتعزيزه.