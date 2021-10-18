مدرب المنتخب الأولمبي يزور نادي الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي، يرافقه يوسف المنصوري مدرب حراس المنتخب، بزيارة لنادي الإمارات ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى أندية الدولة المختلفة، من أجل اختيار عناصر جديدة بهدف ضمها للمنتخب الذي يستعد للاستحقاقات القادمة، وأهمها التصفيات الآسيوية المقررة إقامتها في الفجيرة.

حضر الزيارة عدد من أعضاء إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، يتقدمهم ثاني سالم الشحي الذي رحب بمدربي المنتخب مشيداً بأهداف الزيارة وأهميتها للتعرف على المواهب الموجودة بالأندية لضمها للمنتخبات الوطنية.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز الفني للمنتخب تهدف بشكل أساسي إلى انتقاء أبرز العناصر، والتي يرى المدرب أن لديها القدرة على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة، كما أشار إلى أن باب المنتخب سيظل مفتوحاً لكل اللاعبين الموهوبين.

وتقدم المدرب بخالص الشكر والتقدير لإدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم على حفاوة الاستقبال وتسهيل مهمة الزيارة، مشيداً بما شاهده من عمل ومجهود كبير يبذل على أرض الواقع، حيث أبدى إعجابه بالخامات والمواهب الموجودة متمنياً لهم والعمل الموجود بالفرق السنية التوفيق خلال الفترة القادمة، مؤكداً بأن زيارته جاءت لاكتشاف بعض المواهب الشابة للعمل على استقطابها لمنتخب الدولة، وذلك وفق الاستراتيجية التي يعدها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ممثلة في إدارة المنتخبات السنية للكشف عن المواهب الكروية خلال الفترات القادمة وفق المعايير المحددة مسبقاً لذلك.

وفي نهاية الزيارة قامت إدارة النادي بتقديم درع تذكاري لمدرب المنتخب تقديراً لجهوده وبمناسبة زيارته لنادي الإمارات.

