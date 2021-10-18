فتح باب التسجيل لنصف ماراثون رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

)تم الإعلان عن فتح باب التسجيل رسمياً في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، أسرع نصف ماراثون بالعالم، المقرر إقامته الجمعة 18 فبراير في جزيرة المرجان، ويعود السباق، الذي يحمل العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في نسخته الخامسة عشرة ليستقطب العدائين المحترفين والهواة ومحبي الجري من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الفعالية التي تحمل الأرقام القياسية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل في السباق، المنظّم من قبل شركة آر سي إس للرياضة والفعاليات، والاختيار من بين أربع فئات للسباق بأسعار خاصة للتسجيل المبكر تبدأ من 295 درهماً لنصف الماراثون، و500 درهم للتتابع لشخصين في نصف الماراثون، و80 درهماً للجري مسافة 5 كيلومترات و50 درهماً لمسافة كيلومتر واحد.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نتطلع إلى إبراز جمال رأس الخيمة خلال الدورة الخامسة عشرة من السباق، ونتشرف باستضافة هذه الفعالية المرموقة في جزيرة المرجان - الوجهة الجميلة التي تقدم أرقى مرافق الضيافة والخدمات المتميزة في فنادقها ومنتجعاتها العالمية. حيث سيكون السباق المرتقب تجربة لا تنسى بفضل العديد من العروض والإضافات المميزة، فيما نرحب بالمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم في فبراير 2022».