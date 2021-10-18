منتخبنا مع السعودية والبحرين وجوام في كأس ديفيز للتنس

دبي (الاتحاد)

وضعت قرعة كأس ديفيز للتنس منتخبنا الوطني إلى جانب مع منتخبات السعودية والبحرين وجوام في المجموعة الأولى، وذلك خلال المشاركة الـ 28 للمنتخب في البطولة، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من تركمانستان وعمان والعراق ومنغوليا، والمجموعة الثالثة إيران وكمبوديا وقرغيزستان واليمن.

ويمثل المنتخب أربعة لاعبين هم: عبد الرحمن وحمد الجناحي ومحمود نادر وعمر بهروزيان، ويترأس الوفد مدير المنتخبات الوطنية محمود خليفة البلوشي، وأبدى ناصر المرزوقي الامين العام للاتحاد ثقته في قدرة لاعبي الإمارات على تقديم مستويات فنية مميزة خلال المنافسات، وتحقيق نتائج إيجابية، كفيلة بالوصول لمرحلة متقدمة، داعياً اللاعبين إلى تقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق طموح الانتقال للمجموعة الثالثة، وبما يليق وتطلعات تنس الإمارات.

بدوره، قال مدير المنتخب محمود خليفة البلوشي: تعتبر المجموعة الأولى متوازنة فنياً لتساوي الفرص الفنية بين المنتخبات المشاركة، والتي تتميز بمشاركة خليجية متمثلة في الإمارات والسعودية وأيضاً البحرين باعتباره الدولة المستضيفة، والأهم أننا نتطلع إلى تقديم أفضل مستوى ليساعدنا على الوصول للدور النهائي للبطولة. وسنخوض جميع المباريات بتركيز عال، وسنعطي لكل مباراة ما تستحقه من أهمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن جميع المباريات تعد صعبة.