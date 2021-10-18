قائد شيريف: طموحنا أبعد من إنجاز الفوز على الريال

باريس (أ ف ب)

رأى القائد الكولومبي لشيريف تيراسبول المولدوفي، فرانك كاستانييدا، أن التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «ممكناً»، وذلك بعد الإنجاز الذي حققه الفريق المغمور بإسقاطه العملاق الإسباني ريال مدريد في معقله.

وبعدما بدأ مغامرته الأولى على الإطلاق في المسابقة القارية الأم بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني 2-0، حقق شيريف تيراسبول الإنجاز التاريخي في 28 سبتمبر، بإسقاطه حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (13) في معقله «سانتياجو برنابيو» بالفوز عليه 2-1.

ويدخل الفريق المولدوفي الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وهو في الصدارة بست نقاط وبفارق ثلاث عن ريال مدريد وأربع عن خصمه، الثلاثاء، إنتر ميلان بطل إيطاليا.

ورأى القائد كاستانييدا أن «الفوز في برنابيو، أفضل إنجاز في مسيرته»، مضيفاً: «حصل منافسنا على العديد من الفرص لكننا فزنا، مهما كانت الطريقة، فزنا». وتابع ابن الـ27 عاماً: «لدى مغادرتنا الملعب، في الحافلة، قلت لنفسي إن ما حققناه للتو كان هائلاً».

من المؤكد أن الفوز في معقل أفضل فريق في تاريخ المسابقة القارية سيبقى عالقاً في أذهان لاعب شيريف تيراسبول، وهو ما أكده قائده الكولومبي المتوج بلقب هداف الدوري المولدوفي الموسم الماضي (28 هدفاً) لكنه ما زال بانتظار هدفه الأول في دوري الأبطال، بالقول: «نحن نعيش حلماً وأحاول تحويله إلى حقيقة.

بعد أشهر من الآن، سأدرك حجم ما فعلناه»، إن مفتاح نجاح نادي ترانسنيستريا، الإقليم الانفصالي الموالي لروسيا في مولدوفيا، هو «التفاهم الجيد» بين اللاعبين بحسب ما يؤكد كاستانييدا الذي يدافع عن ألوان الفريق من يناير 2020 بعد تجربة أوروبية أولى في سلوفاكيا، مضيفاً: «لقد حدث ذلك مرات عدة في تاريخ كرة القدم: فريق صغير، عندما يتكون من لاعبين متحدين جداً ويتمتع بروح فريق حقيقية في غرفة الملابس، فأشياء عظيمة يمكن أن تحصل، هذا هو بالضبط ما يحدث معنا». الهدف التالي للكولومبي ورفاقه في شيريف تيراسبول هو ملعب «سان سيرو» وإنتر ميلان الذي يضم في صفوفه النجم التشيلي أليكسيس سانشيس، أحد اللاعبين المفضلين لدى كاستانييدا.

وتابع الكولومبي: «علينا أن نؤمن بأنفسنا، بعملنا، وأن نواصل بنفس التواضع، نحن نعلم أننا ما زلنا شيريف، النادي الصغير في هذه المسابقة الكبرى، لكننا متعطشون ونريد إظهار كل إمكاناتنا».

ورأى أنه «بهذه الطريقة، سنذهب إلى سان سيرو لنظهر أنه يمكننا الفوز، وأنه يمكننا تقديم مباريات رائعة. إنها كرة القدم: كل شيء يمكن أن يحدث، فزت بالأمس، وغداً يمكنك أن تخسر».

وصل كاستانييدا إلى سينيتسا السلوفاكي عام 2018 رغم أنه لم يختبر اللعب في دوري الأضواء خلال مسيرته المحلية مع أورسومارو الذي يلعب في الدرجة الثانية الكولومبية. لكنه الآن بدأ يفكر حتى بأبعد من الهدف المقبل، أي إنتر، بل يؤمن أن باستطاعة فريقه التأهل إلى ثمن النهائي، رغم أن الهدف ما زال بعيداً بعد جولتين فقط على انطلاق دور المجموعات.

وتابع الكولومبي: «نعتقد أن هذا ممكن، الأمر منوط بنا، علينا أن نلعب مباريات جيدة ونحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، لكن يجب ألا ننسى أننا نلعب ضد فرق كبيرة جداً يمكنها أن تؤذينا في أي لحظة، ولهذا السبب علينا أن نبقى مركزين جداً».

من المؤكد أن الوصول إلى ثمن النهائي سيكون على حساب أي من العملاقين ريال مدريد وإنتر، ما سيجعل الإنجاز مضاعفاً بالنسبة للفريق الذي يمثّل عاصمة إقليم انفصالي يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة أعلن انفصاله عن باقي مولدوفيا، إثر حرب أهلية قصيرة، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.