«الأمن الجنائي» بشرطة أبوظبي بطلاً للسباحة والإنقاذ

دبي (الاتحاد)

توج اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة السباحة والإنقاذ «في البحر» والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، لمسافة 600 متر بنظام التتابع، وذلك ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم الحالي 2021-2022 وتضمنت سباحة (بحر تتابع) بمشاركة 9 فرق و35 لاعباً يمثلون القطاعات الشرطية.

وحصل على المركز الثاني قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وحل بالمركز الثالث فريق قطاع المهام الخاصة واشتملت على السباحة من دون زعانف والسباحة مع زعانف والسباحة مع سحب طوق النجاة، وتمرير طوق النجاة للضحية وضم كل فريق 4 لاعبين.

وأشاد مدير قطاع المالية والخدمات بالمستوى الجيد الذي ظهرت عليه البطولة من قبل اللجنة المنظمة، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.