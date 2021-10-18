محمد المر: خطة لتطوير «مواهب القوى» لصناعة أبطال أولمبيين

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى إنهم حرصوا على إطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021 -2022، في الوقت المناسب وكان الأمر بمثابة تحدٍ كبير لهم على نحو دفعهم لتدشين النشاط الرياضي ببطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً من أصل 22 نادياً، في أول بطولة في عمر الاتحاد الجديد، ما يعكس الإعداد الجيد من الأندية والتفاعل مع جهود الاتحاد، وهذا الشيء لمسناه من الجميع تقديراً لإعلان الموسم الجديد في الوقت المحدد.

وأوضح أنهم يستشعرون حالة الرضا على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أنهم أمام استحقاقات دولية للمنتخبات الوطنية المختلفة، على نحو يدفعهم للإعلان عن المنتخبات المستهدفة للمشاركة الخارجية وإطلاق النشاط الرياضي حتى تتمكن الفرق الفنية ولجنة المنتخبات من اختيار أفضل العناصر لتمثيل الدولة والمنافسة على أفضل النتائج، لعكس الصورة المشرفة عن رياضة ألعاب القوى.

وأضاف: حرصنا على إطلاق الموسم الرياضي في الوقت المحدد، وهناك لجنة تضطلع بمسؤولية تفقد الملاعب الموجودة في أندية الدولة للإحاطة بجاهزيتها لاستضافة أنشطة ألعاب القوى، ووجدنا أن الفعالية المناسبة لإطلاق أول فعالية هي سباق الضاحية في حديقة الورقاء، بالتعاون مع بلدية دبي التي نزجي لها الشكر والتقدير على تعاونها معنا، وتعمدنا اختيار هذا المكان لهدف آخر نسبة لغياب اللعبة لفترة طويلة، إذ كنا ننظر إلى رغبة المجتمع لممارسة اللعبة في مكان يرتاده الكثير من الناس، فهذا يعني درجة كبيرة من التشجيع للاعبين وأيضاً الأسر التي تحث أبناءها على ممارسة اللعبة، حتى نتمكن من توفير قاعدة جيدة ترغب في الانضمام لرياضة ألعاب القوى.

وأوضح المر أنه وكل الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد يشعرون بالرغبة المشتركة في العمل وإنجاح برامج وأهداف الاتحاد ورفع اسمه عالياً، مشيراً إلى وضع خطة استراتيجية وعرضها على الهيئة العامة للرياضة خلال اللقاء أخيراً مع سعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وفريق عمله، وقد كان إيجابياً، ولدينا في القريب العاجل جلسة عصف ذهني بمشاركة جميع الأندية والجهات الرياضية، والهيئة اقترحت استضافتها في مقرها وتجهيز المكان وتقديم الدعم للاتحاد، وسيتم عرض المسودة على الأندية لإبداء رأيها بالتعديل أو الإضافة أو إلغاء بعض المرتكزات حتى نخرج بإستراتيجية شاملة لكل الألعاب، لا تقتصر على اتحاد واحد فقط.

وأوضح: نعمل لفترة معينة، ويجب أن تكون هناك خريطة طريق موجودة يكون الاعتداد بها مستقبلاً، والهيئة رحبت بالفكرة، ويجب على الجميع المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية.

وأعلن المر أن الخطة الاستراتيجية لاتحاد ألعاب القوى تتضمن مجموعة من المرتكزات، خاصة تطوير القدرة التنافسية للاعبين وصناعة أبطال أولمبيين، وهذا المشروع الوطني المتكامل يحتاج إلى تضافر جميع الجهود مثل الهيئة والمدارس واتحاد ألعاب القوى واللجنة الأولمبية والأسر والأندية.

وكشف المر عن خطة لصناعة الأبطال تبدأ من استكشاف المواهب من خلال المدارس والأندية والكشافين والأكاديميات الخاصة في الدولة، مع أهمية وجود مراكز متخصصة للتدريب، الأمر الذي دفعهم لعرض فكرة محددة في هذا الإطار على البطل الأولمبي البرتغالي نلسون إيفورا خلال وجوده في الدولة، وفي هذا السياق نشكر مجلس دبي الرياضي على استضافة اللاعب، وطرحنا مجموعة من الأفكار، والشيء الجيد أنه حضر لتشجيع اللاعبين في بطولة اختراق الضاحية في حديقة الورقاء، ونزجي له التقدير على هذا التجاوب الجيد وتلبية الدعوة.