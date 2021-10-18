«الشراعية 43» قدماً تعود للإبحار في شواطئ دبي السبت

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي السبت المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع عودة سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً للإبحار من جديد في أولى جولات بطولة دبي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2021-2022.

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار قد اعتمد برنامج الفعاليات الرياضية في الموسم 2021-2022 الذي تتضمن إقامة سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الأول يوم السبت المقبل والثاني في الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وحقق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022 في دبي انطلاقة مثالية منذ يوم الثامن من الشهر الجاري حيث أقيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بمشاركة 35 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الناشئين والشباب ثم جرت منافسات أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً السبت الماضي في قناة دبي المائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب يوم السبت عن فتح باب التسجيل للملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة وذلك عبر البوابة الإلكترونية وفق الشروط واللوائح والتعليمات الصادرة من النادي، وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم غد تمهيداً لإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق الذي سينطلق السبت.

وتراقب اللجنة المنظمة بالسباق كل التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح وحركة الموج في الخليج العربي عبر التقارير اليومية الواردة من المركز الوطني للإرصاد، وذلك من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف بالشكل الذي يضمن سلامة الوصول إلى جميع القوارب المشاركة بسلام إلى خط النهاية.

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم قبل الماضي 2019-2020 شهدت إقامة سباقين الأول في الرابع عشر من شهر سبتمبر 2019 وتوج بلقبه القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري والثاني في الحادي والعشرين من الشهر نفسه وشهد فوز القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي.